David Beckham nommé ambassadeur de la «King's Foundation» par le roi Charles III

L’ancien footballeur anglais David Beckham a été nommé ambassadeur de la «King’s Foundation», une organisation caritative fondée par le roi Charles III.

Charles III et David Beckham ont désormais un projet commun. Le monarque britannique a en effet annoncé la nomination de l'ex-footballeur comme ambassadeur de la «King’s Foundation», une organisation caritative que le roi a fondée en 1976, quand il était prince de Galles.

Celle-ci propose notamment des programmes de formation pour les jeunes défavorisés, dans le domaine des arts, de l'architecture, du design, de la science, ou encore de l'horticulture et de l'hôtellerie.

le roi a invité David Beckham à Highgrove

«Je suis honoré de travailler avec la King’s Foundation et d’avoir l’opportunité de contribuer à faire connaître le travail de l’association», a expliqué ce samedi l’ancien milieu du PSG sur son compte Instagram, en légende d'une photo où il apparaît tout sourire au côté du roi d'Angleterre.

Dans un communiqué, le papa Harper, Cruz, Brooklyn et Romeo a «toujours eu envie d’aider les jeunes à élargir leurs horizons» et s’est dit «particulièrement impatient de soutenir l’association, les programmes éducatifs de la fondation et ses efforts pour garantir aux jeunes un meilleur accès à la nature».

Il y a quelques jours, Charles III, qui est atteint d’un cancer, a invité personnellement David Beckham à Highgrove, sa résidence de campagne dans le Gloucestershire, afin de discuter de ce projet et des programmes éducatifs.

«C'était inspirant d’entendre le roi parler du travail de la Fondation lors de ma récente visite aux jardins de Highgrove», a révélé le sportif de 49 ans, qui est également ambassadeur au sein de l'UNICEF.