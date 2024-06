«Es-tu complètement stupide ?» : Adele recadre fermement un spectateur lors d'un concert

La chanteuse Adele a donné un concert à Las Vegas au cours duquel elle a recadré un spectateur qui s’est permis de crier «la pride, ça craint».

Ce samedi 1er juin, premier jour du «Pride month», «le mois des fiertés LGBTQ +», Adele s’est produite sur la scène du Caesars Palace de Las Vegas, où la chanteuse britannique est en résidence depuis novembre 2022. Mais son concert ne s’est pas passé comme prévu.

Et pour cause, un spectateur a crié dans la salle «pride sucks», «la pride, ça craint» en français. Des mots que la star n'a pas pu ignorer.

«Est-ce que tu es vraiment venu à mon concert pour dire que la Pride, ça craint ? Es-tu complètement stupide ? Ne sois pas si ridicule», a lancé l'artiste de 36 ans, qui a toujours soutenu la communauté LGBT+. «Si tu n’as rien de gentil à dire, tais-toi», a-t-elle poursuivi.

Adele goes off on audience member who yelled “Pride sucks” at her concert tonight:





“Did you come to my f*cking show and just say that Pride sucks? Are you f*cking stupid? Don’t be so f*cking ridiculous. If you have nothing nice to say, shut up, alright?” pic.twitter.com/M3yl2mdzLV

— Pop Base (@PopBase) June 2, 2024