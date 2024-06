«Il n'a pas commencé le combat» : Cher réagit à l'implication de son compagnon Alexander Edwards dans la bagarre entre Travis Scott et Tyga à Cannes

Cher s'est exprimée sur les réseaux sociaux, ce week-end, concernant l'implication de son petit ami, Alexander Edwards, dans une altercation entre les anciens compagnons de Kylie Jenner, Travis Scott et Tyga, à Cannes, en marge du festival.

Sur X (anciennement Twitter), ce week-end, Cher a commenté l'implication de son petit ami Alexander Edwards dans la bagarre entre les rappeurs Travis Scott et Tyga, le 23 mai, lors de d'une soirée organisée par le propriétaire de la boîte de nuit, Richie Akiva, en marge du Festival de Cannes.

I’m Proud of Alexander.



He Didn’t Start The fight



Against 2 Men,… He finished it, Gotta Love Him — Cher (@cher) June 1, 2024

«Je suis fière d'Alexander. Il n'a pas commencé le combat contre deux hommes, il l'a terminé», a écrit la chanteuse.

Lors d'une soirée organisée par le renommé Richie Akiva, ce dernier aurait évoqué Travis Scott et Tyga ensemble au micro, agaçant apparemment le rappeur de Houston. Celui-ci aurait alors pris le micro, déclenchant l’intervention musclée d'Alexander Edwards, également connu sous le nom de «AE», le meilleur ami de Tyga et compagnon de Cher.

| Une bagarre entre Travis Scott et Tyga aurait eu lieu cette nuit à Cannes



pic.twitter.com/YHYhjZPsSk — Rapunchline (@rapunchline) May 24, 2024

La situation aurait rapidement dégénéré, avec des échanges d'insultes. Travis Scott et son associé Southside seraient retournés sur place pour régler le différend avec «AE», provoquant une bagarre violente sur scène, filmée par un spectateur, incluant des coups et des jets d'objets, avant d'être maîtrisée par le personnel de sécurité. À ce jour, la raison exacte de l’altercation est toujours inconnue.

New video of the physical altercation involving Travis Scott, Tyga's camp, Alexander "AE" Edwards and Southside has surfaced.pic.twitter.com/kVG2hoShSB — XXL Magazine (@XXL) May 24, 2024

Les deux artistes ont tous les deux été en couple avec Kylie Jenner : Travis Scott a deux enfants avec la star de téléréalité, sa fille Stormi et son fils Aire, alors que Tyga a entretenu une relation avec elle pendant deux ans, jusqu'en 2017.

Le motif de la bagarre toujours inconnu

«Je ne veux pas me battre. Je ne veux pas initier cette m*****. C'est ce que je veux, mais je vais me protéger, moi et mon peuple. Alors c'est tout. C'est ainsi. C'est fini» a déclaré le producteur à TMZ.

Questionné sur le point de vue de sa petite amie sur l'incident, Alexander Edwards a cité les paroles de la chanson «GTA» de Future et Metro Boomin : «Quoi que je fasse, ma compagne le fait aussi», avant d'ajouter qu'il préférait dire «ma femme», mais qu'il devait rester fidèle aux paroles de la chanson.

Cher et Alexander Edwards entretiennent une relation amoureuse depuis la fin de l'année 2022, après être entrés en contact par SMS après une brève rencontre, lors d'un événement de la semaine de la mode à Paris en 2022.