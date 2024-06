Meghan Markle : quel serait son statut si elle perdait son titre de duchesse de Sussex ?

Selon une experte royale, Meghan Markle pourrait être appelée princesse Henry, si elle perdait son titre de duchesse de Sussex, que le couple a conservé malgré leur retrait de la vie de la monarchie, en 2020.

Princesse pour toujours. Ces derniers mois, le palais de Buckingham a opéré plusieurs modifications sur son site officiel concernant Meghan et Harry, supprimant notamment en décembre dernier la déclaration de Harry qui confirmait en 2016 sa relation avec l’actrice, avant de fusionner en mars leurs deux biographies.

Alors que la visite de Meghan et Harry au Nigeria mi-mai aurait provoqué le courroux du roi Charles et du prince William, désappointés de voir le couple accueilli comme lors d’une visite royale, Meghan Markle pourrait-elle perdre son titre de duchesse, et si oui, quel serait le statut de l’épouse d’Harry ?

Une experte royale, Ingrid Seward, est récemment revenue sur la question pour le programme The Royal Beat, rapporte le Mirror. Et si la rédactrice en chef du magazine Majesty, juge peu probable que le couple perde son titre de duc et duchesse, elle a rappelé que selon la tradition, Meghan Markle pourrait tout simplement être baptisée Princesse Henry.

Une appellation traditionnelle

«Je ne pense pas qu'il y ait de conséquences sur les titres car, s'ils perdent leurs titres, Harry reste un prince de sang et Meghan, au lieu d'être la duchesse de Sussex, [serait] la princesse Henry», a expliqué cette dernière, citée par le Mirror. En effet, selon la tradition, lorsqu’une jeune femme se marie à un prince, elle peut utiliser le titre de princesse en y accolant le prénom de son époux, note le journal britannique, rappelant que le nom officiel du second fils de Charles III est Henry Charles Albert David, dit Harry.

«Ce serait vraiment [une source de confusion pour les Américains]. Je pense qu'il est préférable de ne pas le faire, car cela semble désobligeant et inutile», poursuit-elle, avant d’ajouter : «La reine leur a donné les titres, qu'ils les gardent - ils seront de toute façon "H et M". Je pense que la meilleure chose à faire est de les laisser, de les ignorer et de les laisser se débrouiller, ce qui est vraiment ce que font le Palais et la famille royale», a-t-elle conclu.

Pour rappel, en 2020, Meghan et Harry ont renoncé à leurs titres royaux afin de retrouver leur liberté. A l’époque, le palais de Buckingham avait ainsi annoncé dans un communiqué que «le duc et la duchesse de Sussex n’utiliseront plus leur titre d’altesse royale, étant donné qu’ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale», et qu’«ils ne rempliront plus d’obligations royales».

Déchus uniquement de leur statut d’altesse royale, les parents d’Archie et de Lilibet ont toutefois conservé leur titre de duc et duchesse de Sussex. Un titre que le couple a d’ailleurs utilisé en février dernier pour lancer leur site Sussex.com, plate-forme qui remplace le site de leur fondation Archewell.com, et réunit dorénavant toutes leurs activités philanthropiques, mais aussi leurs actualités, dont leur récent voyage au Nigeria, à l’occasion des 10 ans des Invictus Games.