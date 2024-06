Shiloh, la fille d'Angelina Jolie et Brad Pitt, a engagé son propre avocat pour supprimer le patronyme de son nom de famille

La fille d'Angelina Jolie et de Brad Pitt, Shiloh, a demandé au tribunal de retirer légalement le nom «Pitt» de son nom de famille.

Une décision sans équivoque. La fille d'Angelina Jolie et de Brad Pitt, Shiloh, aurait financé son avocat personnel pour officiellement demander au tribunal la suppression du nom de famille de son père, a rapporté Entertainment Tonight.

«Shiloh a engagé son propre avocat et l'a payé elle-même, donc Angie n'est pas au courant et ne peut pas s'exprimer à ce sujet», a déclaré une source, alors que Shiloh a déposé une demande auprès du tribunal le 27 mai, jour de ses 18 ans, pour remplacer son nom de «Shiloh Jolie-Pitt» par «Shiloh Jolie».

Sa sœur aînée, Zahara, a été la première à retirer le nom «Pitt» de son nom de famille, notamment lors d'une cérémonie de présentation après avoir rejoint la société universitaire Alpha Kappa Alpha au Spelman College d'Atlanta (États-Unis), se présentant sous le nom de «Zahara Marley Jolie».

Trois de ses six enfants renoncent au nom de Brad Pitt

Le mois dernier, c'est sa sœur Vivienne, coproductrice de la comédie musicale de Broadway «The Outsiders» avec sa célèbre mère, qui a été créditée en tant que «Vivienne Jolie».

En 2021, le magazine Us Weekly a indiqué que le fils de l'ancien couple hollywoodien, Maddox, «ne fait pas usage du nom de famille Pitt sur les documents non officiels et préfère utiliser Jolie à la place».

Toutefois, Shiloh serait le premier des enfants à souhaiter officialiser ce changement, en déposant les documents au tribunal pour changer son nom de famille légalement.

En plus de Maddox, Zahara, Shiloh et Vivienne, le célèbre duo du film culte «Mr. et Mrs. Smith» a également deux fils, Pax, 20 ans, et Knox, 15 ans.