Angelina Jolie : pourquoi les enfants de l'actrice ne prennent-ils pas son nom de naissance, «Jolie Voight» ?

La bataille judiciaire opposant Brad Pitt et Angelina Jolie est de plus en plus controversée, depuis que trois de leurs six enfants ont publiquement supprimé «Pitt» de leur nom de famille, au profit de celui de leur mère, «Jolie», au lieu de son nom de naissance, «Jolie Voight».

Une tragédie de père en fille. Après que sa sœur Zahara et son frère Maddox ont choisi d'être publiquement identifiés par le nom de famille de leur mère, Shiloh est la première des enfants d'Angelina Jolie et Brad Pitt à entreprendre des démarches légales pour supprimer le patronyme parternel de son nom. Mais, pourquoi les enfants de l'ancien couple n'utilisent pas le nom de famille entier de leur mère, «Jolie Voight» ?

Une relation tumultueuse

Depuis son enfance, la relation entre Angelina Jolie Voight et son père, l'acteur Jon Voight, a été tumultueuse, notamment après que ce dernier a eu une liaison extraconjugale, entraînant une rupture dans la famille un an après sa naissance, en 1976. Ainsi, la comédienne et son frère, James Heaven, ont été élevés par leur mère, Marcheline Bertrand, qui a renoncé à ses ambitions d'actrice pour soutenir celle de ses enfants.

«Mon père était là de temps en temps pour les vacances ou les anniversaires, et nous avions des moments à nous consacrer...Il y a des photos de moi avec lui parce que les moments qu'il passait avec moi avaient tendance à se dérouler devant la presse», a déclaré Angelina Jolie au Philadelphia Inquirer, en 2003.

Malgré des tentatives de réconciliation, notamment en partageant l’écran dans «Lara Croft : Tomb Raider», sorti en 2001, avec son père, l'ex femme de Brad Pitt et son frère ont demandé en juillet 2002 à retirer le patronyme «Voight» de leurs noms légaux. Une décision qui est notamment intervenue après une interview de son père à Entertainment Weekly, déclarant que sa fille et son gendre de l'époque, Billy Bob Thornton, avaient «de graves problèmes mentaux».

«Je ne veux pas rendre publiques les raisons de ma mauvaise relation avec mon père. Je dirais seulement que, comme tous les enfants, Jamie et moi aurions adoré avoir une relation chaleureuse et aimante avec notre père. Après toutes ces années, j'ai décidé qu'il n'était pas sain pour moi d'être avec mon père, surtout maintenant que je suis responsable de mon propre enfant», a expliqué Angelina Jolie, qui venait d'adopter son fils vietnamien, Pax Thien, à l'époque.

un Nouveau conflit entre père et fille depuis octobre 2023

Le changement de nom d'Angelina jolie a été officialisé le 12 septembre 2002. «Je trouve très navrant que mes enfants veuillent dresser un mauvais portrait de moi. Je pense que cela vient de leur incapacité à abandonner des années de colère programmée de la part de leur mère qui, naturellement, s'est sentie très blessée lorsque nous avons divorcé», a affirmé le comédien.

Toutefois, en 2007, père et fille ont renoué les liens après le décès de la mère d'Angelina Jolie et ex-femme de Jon Voight, d'un cancer des ovaires et du sein à l'âge de 56 ans. L'interprète de «Mrs Smith» a évoqué cette réconciliation cinq ans plus tard dans Marie Claire, partageant que son père avait «rencontré les enfants et qu'ils l'ont rencontré».

La trêve fut de courte durée, car Jon Voight, fervent partisan de Donald Trump, a récemment critiqué le soutien de sa fille à la Palestine dans le contexte de la guerre israélo-palestinienne actuelle, déclarant dans une vidéo : «Je suis très déçu que ma fille, comme tant d'autres, n'ait aucune compréhension de l'honneur de Dieu, des vérités de Dieu... L'armée israélienne doit protéger son sol, son peuple. C'est la guerre».