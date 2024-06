«Je fais ce métier depuis 20 ans et c'est la première fois qu'on me prend au sérieux ?» : Miley Cyrus pousse un coup de gueule contre les Grammy Awards

Lauréate des prix de la meilleure performance pop en solo et du meilleur disque cette année, Miley Cyrus a exprimé sa frustration envers l'académie des Grammy Awards, accusant l'organisation d'avoir mis près de vingt ans pour reconnaître son talent.

Deux décennies de carrière. Lors d'une interview accordée à W Magazine, Miley Cyrus est revenu sur sa victoire aux Grammys, où elle a remporté les prix du disque de l'année et de la meilleure performance pop en solo, après plus de vingt ans de travail dans l'industrie musicale.

«Sans vouloir offenser quelqu'un, je fais ce métier depuis 20 ans et c'est la première fois qu'on me prend au sérieux aux Grammys ? J'ai eu du mal à comprendre ce qu'on mesurait là, parce que si on veut parler de statistiques et de chiffres, alors où étais-je p**** ? Et si vous voulez parler d'impact sur la culture, alors où étais-je ? Il ne s'agit pas d'arrogance. Je suis fière de moi», a déclaré l’artiste de 31 ans.

Au cours de sa carrière, la musicienne a sorti huit albums studio, dont le plus récent, «Endless Summer Vacation», est sorti en 2023. Cet album a été nommé pour l'album de l'année et le meilleur album vocal pop aux Grammy Awards.

La plus jeune artiste à recevoir le titre de «Légende de Disney» en août prochain

De plus, le single principal «Flowers» a également été nommé pour la chanson de l'année et la chanson «Thousand Miles» du même opus, interprétée en duo avec Brandi Carlile, a également été nommée dans la catégorie «duo/groupe pop».

Avant le succès de l'opus aux Grammy Awards, Miley Cyrus n'avait été nommée que deux fois : en 2015 pour l'album pop vocal avec «Bangerz», où elle s'était inclinée face à Sam Smith, et en 2022 pour l'album «Montero», de Lil Nas X, comme artiste invitée.

La célébrité sera la plus jeune à recevoir le titre de «Légende de Disney» lors de la cérémonie des Disney Legends Awards de cette année, prévue pour le 11 août au Honda Center d'Anaheim, en compagnie d'autres personnalités comme Angela Bassett, Jamie Lee Curtis, Harrison Ford et Kelly Ripa.