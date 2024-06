Kanye West : l’ancienne assistante du rappeur dépose plainte pour harcèlement sexuel et licenciement abusif

Après deux ans de collaboration, l'ancienne assistante de Kanye West a porté plainte contre le rappeur pour harcèlement sexuel et licenciement abusif.

Une tourmente judiciaire. Kanye West est poursuivi en justice par son ancienne assistante pour rupture de contrat, harcèlement sexuel, licenciement abusif et environnement de travail hostile, a rapporté TMZ.

Selon la plainte déposée le lundi 3 mai, Lauren Pisciotta aurait été embauchée comme «assistante exécutive/assistante personnelle» en 2021, avec un salaire annuel d'un million de dollars (920.560 euros), sous réserve d'être à la disposition «24 heures sur 24, 7 jours sur 7» du magnat du hip-hop.

En outre, la plaignante a expliqué avoir collaboré avec l'artiste de 46 ans sur la première saison de sa ligne de vêtements féminins Yeezy, ainsi que sur trois titres de son album «Donda», sorti en 2021. Toutefois, elle n'a aucun crédit officiel sur le disque.

Gagnant également un million de dollars supplémentaires grâce à OnlyFans, la plate-forme hébergeant principalement des contenus pour adultes, la jeune femme a fermé son compte en 2022, à la demande de Kanye West, qui souhaitait qu'elle «ressemble à Dieu», en échange d'un million de dollars supplémentaire.

Cependant, après avoir quitté OnlyFans, la jeune femme a affirmé que le producteur a commencé à la harceler sexuellement par le biais de messages textuels, d'appels téléphoniques, ainsi que de vidéos et de photos à caractère sexuel montrant l'artiste en train d'avoir des rapports sexuels.

Un licenciement soudain en 2022

Kanye West se serait également masturbé pendant leurs conversations téléphoniques et à une occasion, il s'est fait plaisir devant elle après l'avoir «piégée» dans une chambre privée de son avion.

Vers septembre 2022, Lauren Pisciotta a été promue chef de cabinet pour ses différentes sociétés, mais a été licenciée en octobre 2022, sans toucher son indemnité de départ de trois millions de dollars, pourtant promise.

En plus du harcèlement sexuel, de la rupture de contrat et du licenciement abusif, la femme a également attaqué Ye et ses entreprises Yeezy pour fraude, salaires impayés et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle.

Dernièrement, Kanye West a également été poursuivi en justice pour son école, la Donda Academy, à partir d'avril 2023. Plusieurs enseignants ont ainsi affirmé que l'établissement avait enfreint de nombreuses réglementations en matière de santé et de sécurité, sans que l'artiste en tienne compte.