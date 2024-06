Lady Gaga : la chanteuse dévoile un petit ventre au mariage de sa sœur, suscitant des rumeurs de grossesse

Présente dans le Maine (Etats-unis) pour le mariage de sa sœur la semaine dernière, Lady Gaga est apparue avec un petit ventre sur des photos rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux, suscitant des spéculations de grossesse.

Une annonce officielle à venir ? Des rumeurs de grossesse ont émergé autour de Lady Gaga, suite à la publication de photos par le Sun, la montrant avec un ventre bien arrondi lors du mariage de sa sœur dans le Maine (Etats-Unis), le week-end dernier.

Lady Gaga is pregnant pic.twitter.com/AzEoNVllzi — lauren (@hausoflaurens) June 3, 2024

Vêtue d’une robe noire à épaules découvertes lors du dîner de répétition du mariage de Natali Germanotta vendredi soir, l’artiste de 38 ans a été photographiée avec un ventre apparent, mais également une bague en diamant à la main gauche, aperçue pour la première fois en avril, alimentant des rumeurs de fiançailles avec son compagnon de longue date, l'homme d'affaires Michael Polansky.

La dernière apparition publique de Lady Gaga remonte à la première de son film-concert, «Gaga : Chromatica Ball», diffusé sur HBO, où elle portait un costume blanc dissimulant son ventre.

Une expérience traumatique à 19 ans

«Je suis très excitée à l'idée d'avoir des enfants. J'ai hâte d'être maman. N'est-ce pas incroyable ce que nous pouvons faire ? Nous pouvons garder un humain à l'intérieur et le faire grandir. Ensuite, il sort, et c'est notre travail de le garder en vie», a déclaré l'interprète de «Bad Romance» à InStyle, en 2020.

Lady Gaga a révélé qu'elle était tombée enceinte après avoir été violée par un producteur de musique dans l'émission «The Me You Can't See» d'Oprah Winfrey et du prince Harry, déclarant en larmes : «J'avais 19 ans et je travaillais dans le milieu. Un producteur m'a dit : "Enlève tes vêtements". J'ai dit non. Ils m'ont menacée de brûler toute ma musique. Ils n'ont pas arrêté de me demander, et je me suis figée. Je ne me souviens même plus de tout».

L'artiste sera prochainement à l'affiche du film «Joker : Folie à Deux», prévu pour le 2 octobre dans les salles de cinéma, dans lequel elle incarne Harley Quinn, au côté de Joaquin Phoenix.