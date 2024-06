The Office : Rainn Wilson regrette de voir si peu de célébrités se soucier du dérèglement climatique

Fondateur de l’initiative Climate Basecamp avec le professeur Gail Whiteman, Rainn Wilson, connu pour avoir incarné Dwight Schrute dans «The Office», regrette la frilosité des célébrités face à l’urgence du dérèglement climatique.

Le temps de l’action. Il y a six ans, Rainn Wilson et le professeur Gail Whiteman ont lancé l’initiative Climate Basecamp, dont la mission est de sensibiliser le grand public sur le dérèglement climatique, en combinant la science et la culture à travers la gastronomie, le divertissement, le sport et la musique. Alors qu’une nouvelle édition se tient entre le 4 et 5 juin à Los Angeles, l’ancien interprète de Dwight Schrute dans «The Office» a exprimé ses regrets de ne pas voir plus de célébrités prendre la parole à ce sujet.

«Franchement, je suis extrêmement déçu par le fait que si peu de célébrités osent prendre la parole en raison de leur crainte de déplaire à une partie de leurs fans», lance-t-il au site américain The Hollywood Reporter, tout en reconnaissant s’être lui-même longtemps contenté de s’indigner sporadiquement sans jamais passer à l’action. «Je me disais qu’il était urgent que je me lève de mon canapé et que j’agisse à propos du dérèglement climatique. Si c’est vraiment important pour moi, je me devais de faire plus qu’envoyer un message de colère sur les réseaux sociaux de manière occasionnelle. Parce que, soyons honnête, c’est ce que se contentent de faire beaucoup de personnalités à Hollywood», dit-il.

Pour Rainn Wilson, l’industrie du cinéma doit s’efforcer de montrer l’exemple en limitant l’impact des productions sur l’environnement, en incluant plus de messages en faveur de l’écologie dans les séries et les films, et en incitant les personnalités à utiliser leurs plates-formes pour parler du dérèglement climatique. «On peut continuer à vivre dans le déni, en fermant nos yeux et bouchant nos oreilles, mais nous devrions souhaiter un monde meilleur pour nos enfants et petits-enfants. (…) C’est la bataille la plus importante à mener pour atteindre cet objectif», conclut-il.