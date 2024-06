«Elle devrait aller à l'église !» : Massiel Taveras fustige l'agent de sécurité du Festival de Cannes après l’altercation virale sur le tapis rouge

Après Kelly Rowland, la chanteuse sud-coréenne Yoona et la mannequin Sawa Pontyjska, Massiel Taveras a elle aussi eu une vive altercation avec la même agent de sécurité lors du dernier Festival de Cannes. Le tout filmé dans une viédo devenue virale.

Le mystère demeure entier. L'actrice dominicaine Massiel Taveras a donné sa version des faits à TMZ après son altercation virale avec une agente de sécurité sur le tapis rouge du Festival de Cannes.

Selon la comédienne, elle voulait simplement prendre une photo pour remercier le créateur de sa robe et partager le message qu'elle véhiculait lorsque l'agente de sécurité, qui avait déjà eu des confrontations avec Kelly Rowland, la chanteuse sud-coréenne Yoona et le mannequin Sawa Pontyjska, l'aurait «attrapée» et essayé de la «pousser».

Après avoir monté les célèbres marches de Cannes, un autre agent de sécurité lui a interdit l'accès à l'intérieur. «J'ai dit "Pourquoi ? C'est le visage de Jésus-Christ. J'ai une invitation d'un an à l'avance"», a-t-elle expliqué, ajoutant que la sécurité lui a refusé l'entrée dans la salle principale, l'orientant vers le balcon.

«C'était vraiment bizarre. Je n'avais jamais connu cette situation auparavant. Et je pense que les gens apprécient le fait que j'aie fait cela parce que cela montre qu'il y a des limites dans la vie. Et, comme Kelly l'a fait, j'ai tenu bon. Nous avons fait la même chose (...) elle a été très cool, j'étais vraiment énervée.»

«Les suggestions de racisme sont tout simplement ridicules»

Massiel Taveras a également assuré que l'agente de sécurité mise en cause ne voulait pas voir le visage du Christ sur sa traîne. «Elle devrait aller à l'église ou lire la Bible», a-t-elle conclu.

Jusqu'à maintenant, la raison de cette confrontation, qui a eu lieu trois jours après l'incident impliquant la chanteuse Kelly Rowland, demeure inconnue. La chanteuse a laissé entendre que le racisme aurait pu être la motivation derrière son traitement sur le tapis rouge, en soulignant qu'«il y avait d'autres femmes qui ont participé à ce tapis, qui ne me ressemblaient pas tout à fait, et qui n'ont pas été réprimandées ou repoussées ou à qui l'on a dit de descendre».

Cependant, des collègues de l'agente ont affirmé au DailyMail.com qu'elle avait agi de manière appropriée et qu'elle «ne faisait que son travail», soulignant que «les suggestions de racisme sont tout simplement ridicules - les visiteurs, et même le personnel de Cannes, viennent de tous les horizons, et aucun n'est victime de discrimination».

L'agente, sous contrat à court terme avec le Festival, n'a pas été identifiée publiquement, mais les internautes ont demandé son licenciement, l'accusant de «manquer de respect envers les femmes».