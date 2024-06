«J'avais peur d'avoir l'air horrible» : Sofia Vergara s'inquiétait de sa cellulite lors du tournage d'une scène de sexe pour «Griselda»

Sofia Vergara a exprimé son inquiétude quant à son apparence physique lors du tournage d'une scène de sexe pour la série «Griselda», dans laquelle elle incarne Griselda Blanco, la «marraine» de l'empire de la drogue de Miami.

Au-delà des complexes. Lors de l'événement «Netflix FYSEE : In Conversation with Sofia Vergara» à Los Angeles, l'actrice a confié qu'elle redoutait que sa cellulite soit visible à l'écran pendant une scène intime de «Griselda», a rapporté The Sun.

Interrogée sur une éventuelle sensation d'être dépassée, la comédienne de 51 ans a répondu : «La scène de sexe. Je ne pense pas avoir déjà joué une scène de sexe. Avec Jay [dans Modern Family], je n'ai rien fait du tout», faisant allusion au personnage interprété par Ed O'Neill, âgé de 78 ans.

«J'ai 50 ans ! Je veux dire que lorsque j'avais 30 ans, je ne me serais pas inquiétée. Je pense que je craignais d'avoir l'air horrible. Je me disais : "Où est-ce qu'ils me filment ? La cellulite ? Sur le côté". Je suis vaniteuse, j'imagine. Cela m'a empêchée de dormir», a-t-elle poursuivi à propos des ébats fictifs avec son partenaire Alberto Guerra, qui joue le mari de Griselda, Dario Sepulveda.

20,6 millions de téléspectateurs trois jours après la sortie

Cependant, la femme s'est dite satisfaite du résultat final : «Ça s'est bien passé. Il fait vraiment sombre et Andy [Andrés Baiz], le réalisateur, est très artistique et il m'a mis à l'aise et m'a dit : "Nous n'allons jamais rester longtemps devant vous [la caméra]"», a-t-elle affirmé.

L'actrice de «Modern Family» a incarné le rôle de la baronne de la drogue colombienne, qui était une figure influente dans le milieu criminel de Miami dans les années 1970 jusqu'à son décès en 2012, passant trois heures au maquillage pour l'application de prothèses modifiant son apparence.

Lors de sa première semaine, «Griselda» a dominé le Top 10 TV hebdomadaire mondial de Netflix, trois jours après sa sortie, avec un total de 20,6 millions de téléspectateurs.