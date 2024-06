Juan Arbelaez : l'ex de Laury Thilleman s'affiche au bras de sa nouvelle compagne à Roland-Garros

Le chef cuisinier Juan Arbelaez a profité d’un passage à Roland-Garros pour officialiser sa relation avec sa nouvelle compagne, Cassandre Verdier. Le couple s’était affiché pour la première fois sur les réseaux sociaux en mai 2023.

L’amour au rebond. Le chef cuisinier d’origine colombienne, Juan Arbelaez, vient de faire sa première sortie officielle sous l’œil des objectifs avec sa nouvelle compagne, Cassandre Verdier, dans les tribunes du tournoi de Roland-Garros. Les tourtereaux s’affichent ensemble depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux, avec notamment en mai 2023, plusieurs clichés de leur voyage en caravane postés par la jeune architecte.

Le chef de 36 ans n’est donc plus un cœur à prendre, et confirme avoir définitivement passé le cap de sa séparation en mai 2022 avec Laury Thilleman, avec laquelle il s’était marié en 2019. «Juan a égayé ma vie de mille couleurs et aura toujours une place à part dans mon cœur», avait notamment écrit l’ancienne Miss France sur sa page Instagram, au moment d’annoncer leur rupture.

Juan Arbelaez et Cassandre Verdier semblent aujourd’hui filer le parfait amour, s’affichant complices sur les réseaux sociaux, partageant des moments de bonheur avec leurs amis et familles respectives.

Au début de l’année 2024, le chef l’a emmenée à la découverte de la Colombie, son pays d’origine. Un signe que leur relation a passé un cap important.