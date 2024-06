La comédienne Trina McGee annonce être enceinte à l'âge de 54 ans

Connue pour son rôle dans la série «Incorrigible Cory», Trina McGee vient d’annoncer sur sa page Instagram être enceinte à l’âge de 54 ans. La comédienne, qui est mariée au producteur Marcello Thedford depuis 2008, est déjà mère de trois enfants, tous adultes.

Une incroyable nouvelle. Trina McGee, qui incarnait le personnage d’Angela Moore dans la série «Incorrigible Cory», vient d’annoncer sur sa page Instagram qu’elle était enceinte de son quatrième enfant, à l’âge de 54 ans. «À l’âge tendre de 54 ans, je découvre que je suis enceinte. Merci de nous bénir de vos prières pour un accouchement réussi. Merci», peut-on lire sur une capture d’écran.

«Je vais quitter les réseaux sociaux pour un temps. Merci pour vos prières et vos vœux en avance», a-t-elle ajouté en commentaire. Trina McGee était apparue dans une douzaine d’épisodes de la série «Incorrigible Cory» entre 1997 et 2000 dans le rôle d’Angela Moore, la meilleure amie de Topanga, l’amoureuse du personnage principal. En 2015, elle était apparue dans le reboot de la série «Le Monde de Riley», qui n’avait duré que trois saisons.

Trina McGee est en couple avec le producteur Marcello Thedford qu’elle a épousé en 2008, et qui est lui-même le père d’un garçon prénommé Elijah. Elle est la mère de trois enfants – Ramia, 31 ans, Langston, 29 ans, et Ezra, 25 ans – dont deux sont nés de son union avec Courtland Davis, son ex-mari, et un autre d’une précédente relation. Trina McGee a confié au site américain ETOnline que le couple essayait d’avoir un enfant depuis «un moment» sans avoir recours à la médecine.