Lagy Gaga dément les rumeurs de grossesse

Lady Gaga a démenti les rumeurs selon lesquelles elle serait enceinte de son premier enfant.

Lady Gaga n’est «pas enceinte». La chanteuse de 38 ans a tenu elle-même à démentir les rumeurs de grossesse qui circulent depuis la publication ce lundi de photos volées lors du mariage de sa soeur auquel elle a ce week-end assisté avec son compagnon de longue date, l'entrepreneur Michael Polansky.

La chanteuse a sauté sur TikTok mardi pour répondre à toutes les spéculations, qui ont pris de l'ampleur. Certains observateurs ont en effet émis l’hypothèse que la star soit enceinte en se basant simplement - une très fâcheuse habitude qui a déjà provoqué le courroux de nombreuses stars dont Jennifer Aniston - sur l’étude de ses courbes, relevant un ventre légèrement arrondi, évoquant pour eux un «baby bump».

Dans sa vidéo TikTok, Lady Gaga s’amuse de son maquillage tandis qu’un message superposé, citant en partie les paroles de la chanson Down Bad de Taylor Swift, dit : «pas enceinte - juste en train de pleurer à la salle de sport»,

