Le PDG de Disney, Bob Iger, reçoit le titre de chevalier honoraire lors d'une cérémonie présidée par le prince William

Le PDG de Disney, Bob Iger, a ce mardi reçu les insignes de chevalier honoraire de l'Ordre de l'Empire britannique des mains du prince William. Le titre lui avait été décerné par la reine Elizabeth II.

Le prince William a remis au PDG de Disney Bob Iger, 73 ans, le titre honorifique de Chevalier de l'Ordre de l'Empire britannique, lors d'une cérémonie qui s'est tenue à Windsor, en Angleterre, ce mardi 4 juin.

«Félicitations Bob, pour être devenu aujourd'hui Chevalier Commandeur honoraire de l'Ordre le plus excellent de l'Empire britannique au château de Windsor !», a écrit Asad Ayaz, directeur de la marque The Walt Disney Company, sur Instagram.

Devenir chevalier honoraire de l'Ordre de l'Empire britannique est «l'un des grands honneurs de ma vie», a déclaré Bob Iger.

And special congratulations to John Williams. It is an honor for me to join him as an Honorary Knight! I have always been in awe of his work. May the force be with him! https://t.co/JZPaqbhudO

Le compositeur de films oscarisé John Williams figurait également parmi les lauréats.

It is one of the great honors of my life to have the honorary Knight of the British Empire conferred on me by Queen Elizabeth II before she passed. I have great affection for the people of the UK & have always appreciated and been inspired by their extraordinary contributions.

— Robert Iger (@RobertIger) September 24, 2022