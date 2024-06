Rihanna : la chanteuse annonce le lancement de «Fenty Hair», sa gamme de soins capillaires

Tandis que ses fans sont dans l’attente d’un nouvel album, Rihanna a dévoilé son dernier projet ce 4 juin sur les réseaux sociaux : «Fenty Hair».

La conquête continue. Après «Fenty Beauty», «Fenty Skin» et «Savage x Fenty», Rihanna a annoncé sur les réseaux sociaux, ce mardi 4 juin, l’extension de son empire cosmétique avec le lancement de «Fenty Hair», une gamme de produits de soins capillaires.

«Une nouvelle famille emménage ! fentyhair s'installe et il est temps d'enfin vivre l'expérience capillaire que vous attendiez», a écrit la star, en légende d’une vidéo promotionnelle d'elle arborant une coupe «pixie» blonde.

a new family is moving in! #fentyhair is pullin up and it’s time to finally have the hair experience you’ve been waiting for.



you know how much switching my hair up matters to me. I’ve had almost every texture, color, length, from weaves to braids to natural- so I am launching a… pic.twitter.com/2xQ8vd80YQ

— Rihanna (@rihanna) June 4, 2024