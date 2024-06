Jennifer Lopez et Ben Affleck : de nouvelles photos de leur manoir seraient apparues sur un site d’agent immobilier, relançant la rumeur d’un divorce

Alors que Ben Affleck et Jennifer Lopez ont fait l’acquisition d’un manoir à Beverly Hills, en mai 2023, l’agence immobilière Zillow aurait mis à jour l’annonce de la propriété, en y ajoutant cette semaine de nouvelles photographies.

Une maison bientôt à vendre ? Telle est la question, et pour l’heure rien n’est confirmé. Toutefois, selon le Daily Mail, de nouvelles photographies de la propriété achetée par le couple en mai 2023 pour environ 60 millions de dollars (55 millions d'euros) auraient été mises en ligne sur le site de l’agence immobilière Zillow.

D’après le média britannique, ces nouveaux clichés de l’intérieur de leur sublime demeure ont fait leur apparition hier, mercredi 5 juin, et le week-end dernier, samedi 1er juin.

Toujours pas à vendre

Cette mise à jour interpelle et relance les rumeurs de divorce, bien que la maison ne soit pas en vente sur le site.

Le couple a acheté ce manoir de près de 4.000 m2 situé à Beverly Hills, en Californie, le 31 mai 2023, un peu moins d'un an après leur mariage en juillet 2022, afin d'en faire leur nid douillet.

Mais depuis près d'un mois, les deux stars font face à des rumeurs de séparation, laissant entendre que rien ne va plus au sein du couple et qu'il serait au bord du divorce. Le 22 mai dernier, une source citée par le magazine People affirmait même que l'acteur avait quitté le domicile conjugal. Le couple n'a, de son côté, fait aucune annonce ou démenti, et Jennifer Lopez a le même jour remis un journaliste trop curieux à sa place lors de la promotion de son film «Atlas», interdisant dans la foulée toute question sur son couple durant la promotion.

Le week-end dernier, les deux stars ont toutefois été aperçues ensemble lors du match de basket du fils de 12 ans de Ben Affleck.