Kate Middleton : «ça commence à aller mieux», rassure le prince William

Kate, la princesse de Galles, se sent «mieux», a déclaré mercredi le prince William, alors que son épouse poursuit son traitement contre le cancer à l'abri des regards du public.

Le prince William a ce mercredi déclaré que la princesse de Galles se sentait mieux, lors d’un événement organisé dans le cadre des commémorations des 80 ans du D-Day, dans la ville portuaire anglaise de Portsmouth.

Le prince de Galles a prononcé un discours remerciant les anciens combattants pour leurs sacrifices, puis a rencontré des membres du public, notamment une héroïne de guerre qui lui a demandé des nouvelles de son épouse : «J’allais vous demander si votre femme va mieux ?»

Pas de reprise d'activité dans l'immédiat

Dans des images postées sur les réseaux sociaux, on voit le Prince lui dire : «Elle va mieux, merci. Elle aurait adoré être ici aujourd'hui», avant d'ajouter : «Je rappelais à tout le monde que sa grand-mère travaillait à Bletchley Park». «Elle avait beaucoup de points communs avec certaines dames d'ici qui n'avaient jamais parlé de quoi que ce soit jusqu'à la toute fin.»

Le prince William a évoqué la grand-mère de la princesse Kate, Valerie, qui a également contribué à briser le code Enigma. Il a déclaré : «La grand-mère de ma femme a fait le même genre de chose que vous. Catherine ne l'a découvert qu'à la fin de sa vie.»

Kate Middleton, 42 ans, n'a pas été vue en public depuis qu'elle a révélé en mars qu'elle suivait un traitement contre le cancer. Kate a déclaré dans une vidéo qu'elle suivait «une cure de chimiothérapie préventive» sur les conseils de son équipe médicale.

Le roi Charles III, qui lutte également contre un cancer, et Kate Middleton ont tous les deux refusé de préciser de quel type de cancer ils souffrent. Si le monarque de 75 ans a assisté à plusieurs engagements depuis qu'il a repris ses fonctions publiques plus tôt cette année, on ne sait toujours pas quand Kate reprendra les siennes.