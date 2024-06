Kourtney Kardashian : la star de téléréalité révèle sa cicatrice après son opération chirurgicale d'urgence (photos)

Quelques semaines seulement après son opération d'urgence pendant sa grossesse, Kourtney Kardashian a révélé sa cicatrice dans l'émission «The Kardashians».

Une véritable frayeur. Dans l'épisode du jeudi 6 juin de l'émission «The Kardashians», Kourtney Kardashian a dévoilé la cicatrice qu'elle porte sur le ventre, conséquence d'une opération fœtale d'urgence en septembre 2023, à l'occasion d'une séance photo en fin de grossesse.

«J'ai une cicatrice de mon opération où ils sont allés dans mon sac amniotique. Je suis donc comme un petit œuf fragile», a expliqué la femme de 45 ans, parlant de la marque circulaire sur son ventre nu.

Kourtney Kardashian shows off her scar from emergency surgery during pregnancy photo shoot https://t.co/s3IpIlnVnv pic.twitter.com/Qfr31gqr2i — Page Six (@PageSix) June 6, 2024

Pendant la séquence, Kourtney Kardashian a raconté qu'après l'opération, elle a eu un «trou dans le sac amniotique», nécessitant des précautions supplémentaires avant la naissance de son bébé, comme rester allongée, ne pas rester debout plus de 20 minutes, et ne pas conduire, entre autres.

«C'était un traumatisme»

Le mercredi 6 septembre 2023, Kourtney Kardashian a brisé le silence sur son compte Instagram pour évoquer l'intervention qui a sauvé la vie de son enfant, en déclarant : «Je serai toujours reconnaissante envers mes incroyables médecins d'avoir sauvé la vie de notre bébé».

La créatrice de «Poosh», qui a été opérée alors que Travis Barker était en tournée, avait rendu hommage à son mari dans la publication. «Le temps qu'il rentre à la maison, j'avais déjà été opérée parce qu'il fallait le faire tout de suite. Ma mère m'a donc emmenée au bloc opératoire et Travis, dès qu'il a atterri, est venu directement à l'hôpital, puis a pris le relais et a dormi à l'hôpital avec moi», a-t-elle expliqué dans l'émission.

«Le médecin a déclaré : "C'était un traumatisme et je veux que vous puissiez prendre une seconde pour savoir que c'était vraiment traumatisant". C'est juste une chose très rare qui s'est produite. Mais ensuite, après ce qui s'est passé, je me suis dit : "Dieu s'en occupe. Nous allons bien. C'est un miracle et nous allons être très positifs"», a conclu la star.

Kourtney Kardashian a accouché du fils de Travis, Rocky, le 1er novembre 2023. En outre, elle a trois enfants : Mason, Penelope, et Reign,avec son ex-compagnon Scott Disick, tandis que Travis Baker a deux enfants : Landon et Alabama avec son ex-conjointe Shanna Moakler.