La chanteuse Halsey dévoile se battre contre un cancer et un lupus

La chanteuse américaine Halsey a cette semaine annoncé la sortie d’un nouveau single, extrait d’un album qui sortira prochainement, mais aussi une terrible nouvelle concernant sa santé : elle a confié se battre à la fois contre un cancer et un lupus.

«Pour faire court, j'ai de la chance d'être en vie. Pour faire court, j'ai écrit un album», a-t-elle écrit ce mardi sur Instagram, sans préciser le diagnostic exact, mais en mentionnant deux organisations : l'une concernant la recherche contre le lupus, et l'autre la recherche contre la leucémie et les lymphomes.

Dans des vidéos bouleversantes qui accompagnent son message, la chanteuse apparaît très amaigrie, alors qu’elle reçoit des soins médicaux. Dans la deuxième notamment, on la voit à l’hôpital, reliée à une machine. «Aujourd'hui, c'est le premier jour du traitement», déclare-t-elle.

Un objectif pour tenir

Dans une autre vidéo, on la découvre le crâne rasé, en train de travailler sur son nouveau disque. «Sérieusement, j'ai l'impression d'être une vieille dame», confie la jeune femme de 29 ans, dont on dévine qu'elle livre un très âpre combat.

Néanmoins, pas question pour elle de baisser les bras. «Je me suis dit que je me donnais encore deux ans pour être malade. Quand j'aurai 30 ans, je vais renaître, je ne serai plus malade, je serai super sexy et j'aurai beaucoup d'énergie», promet-elle.

De nombreux problèmes immunologiques

Combative, l’artiste fait preuve depuis longtemps d’un courage immense qui, à la lumière de ce qui l'affecte aujourd'hui, force le respect.

Elle a en effet été confrontée à de nombreux autres problèmes médicaux depuis plusieurs années. En 2016, elle avait révélé souffrir d’endométriose. Après être devenue mère en 2021, elle avait confié au magazine People être affectée par plusieurs syndromes : le syndrome d'Ehlers-Danlos, le syndrome de Sjogren (une production de salive insuffisante), le syndrome d'activation mastocytaire (MCAS) et le syndrome de POTS (tachycardie orthostatique posturale).

«Ma santé a beaucoup changé depuis que je suis tombée enceinte et que j'ai accouché et j'ai commencé à tomber vraiment, vraiment, vraiment malade», avait-elle déclaré sur Instagram. «J’ai été malade presque toute ma vie d'adulte, mais ça a commencé à empirer», avait-elle ajouté. «Je cherche toujours des réponses à la cause profonde de certaines de ces choses. Il pourrait s'agir d'une autre forme de maladie auto-immune. Et je sais que j'ai eu des problèmes pendant la majeure partie de ma vie, en particulier l'endométriose. C'est en quelque sorte exacerbé depuis que j'ai eu [mon fils Ender Ridley Aydin, ndlr].»

«Je ne suis pas simplement tombée malade, j'ai été malade. Pendant longtemps. Mes maladies ont désormais leur nom. Je suis allée chez le médecin pendant huit ans. J'essaie de comprendre ce qui n'allait pas chez moi. On m'a traitée de folle, d'anxieuse et de paresseuse, entre autres choses», avait-elle relaté. «J’ai complètement changé mon style de vie. Quand je ne travaillais pas, j'étais essentiellement confinée chez moi par peur de ce que je ressentirais en me levant chaque matin». A un internaute qui lui reprochait sa maigreur «malsaine» qui lui donnait «un air malade», elle avait répondu : « je le suis. Laisse-moi vivre».

L’interprète des tubes «Witout Me», «Now or Never» ou encore «You Should Be Sad» a sorti mardi une nouvelle chanson, une ballade à la guitare acoustique intitulée «The End». Ce premier extrait de son nouvel opus fait suite à son quatrième album studio, «If I Can't Have Love, I Want Power», sorti en 2021, produit par Trent Reznor et Atticus Ross de Nine Inch Nails.