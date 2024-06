«La fête des pères n'est pas pour moi» : Macaulay Culkin évoque sa «relation compliquée» avec cette célébration sur les réseaux sociaux

Quelques jours avant la fête des pères aux États-Unis, dimanche 16 juin, Macaulay Culkin a abordé son rapport compliqué avec cet événement dans une publication partagée sur Instagram le 5 juin.

Une tragédie familiale. Émancipé de ses parents à l'âge de 16 ans, Macaulay Culkin, célèbre enfant star de «Maman, j'ai raté l'avion !», a partagé sur Instagram, mercredi 5 juin, ses réflexions sur sa «relation compliquée» avec la fête des pères.

«Si vous me connaissez un peu, vous savez que j'ai eu une relation compliquée avec la fête des pères dans le passé. Mais depuis que je suis devenu papa, j'ai décidé de réinventer la roue. En plus de dormir une heure ou deux de plus, j'essaie de faire de cette journée une célébration de mes garçons plus que de moi. Après tout, ce sont eux qui ont fait de moi un père (sans vouloir offenser Brenda)», a écrit l'acteur en légende d'une photo d'un coffret cadeau spécial reçu de la société Lucasfilm, contenant des produits Star Wars, en prévision de la fête des pères qui se tiendra le dimanche 16 juin.

Macaulay Culkin et Branda Song, connue pour son interprétation de London Tipton dans la série «La Vie de palace de Zack et Cody», sont devenus parents pour la première fois le 5 avril 2021, accueillant un petit garçon prénommé Dakota Song Culkin, puis pour la deuxième fois en décembre 2022, avec l'arrivée d'un deuxième garçon, Carson.

Une bataille juridique entre ses parents en 1995

«Chez nous, la fête des pères n'est pas tenue en aussi haute estime que les anniversaires ou Noël, mais elle fait jeu égal avec des fêtes comme la Saint-Patrick, la Saint-Valentin et le 4 juillet. J'essaie de faire des choses amusantes pour les garçons le jour de la fête des pères. C'est un jour spécial», a-t-il poursuivi.

Le comédien a conclu : «Tout ceci est une façon de remercier Lucasfilm de m'avoir envoyé un colis rempli de choses qui sont plutôt destinées à mes enfants (à l'exception de la sauce piquante). La fête des pères n'est pas pour moi, c'est pour les gens qui me font me sentir père».

Après avoir connu la célébrité dès son jeune âge, les parents de Macaulay Culkin, Kit et Patricia Brentup, ont pris en charge sa carrière et celle de ses frères, Kieran et Rory. Cependant, la notoriété croissante de leur fils a provoqué une bataille juridique pour la garde des enfants et la fortune de l'enfant star, après la séparation de ses parents en 1995.

Dans une interview sur le podcast «WTF» en 2018, l'artiste a accusé son père d'être abusif «physiquement et mentalement» après avoir développé du ressentiment à propos de sa carrière. «Mon père était jaloux de moi. C'était un mauvais homme. Il était violent. Tout ce qu'il a essayé de faire dans la vie, j'y excellais avant l'âge de 10 ans», a-t-il déclaré au New York Magazine en 2001.

Macaulay Culkin a été émancipé de ses parents à 16 ans, son père ne le considérant «plus comme un fils».