Whoopi Goldberg : l’actrice retrouve le casting original de «Sister Act 2» pour interpréter «Oh Happy Day» pour le 30e anniversaire du film (VIDEO)

Whoopi Goldberg a fondu en larmes en retrouvant la distribution et les membres de l'équipe originale de la comédie à succès «Sister Act 2», sortie en 1993, pour rejouer une scène emblématique du film.

La nostalgie. Pour célébrer les trente ans du célèbre film «Sister Act 2 : Back in the Habit», Whoopi Goldberg s'est réunie avec la chorale originale du film pour rejouer la scène où son personnage, Sœur Mary Clarence, les guide dans une interprétation émouvante de «Oh Happy Day», lors de l'émission «The View».

'OH HAPPY DAY': Whoopi Goldberg reunites members of the 'Sister Act 2' cast to perform 'Oh Happy Day' from the 1993 hit movie to kick off our 30th anniversary reunion special! https://t.co/cVclFZQmjA pic.twitter.com/d5SFWpKTxP — The View (@TheView) June 5, 2024

Ryan Toby, l'acteur qui a joué le jeune prodige Ahmal, est revenu pour le spectacle, tout comme Kathy Najimy, Wendy Makkena, Sheryl Lee Ralph, Monica Calhoun, Alex Martin, David Kater, Frank Odell Howard, Dionna Nichelle, Jermaine Montell, Tanya. Trotter, DeeDee Magno Hall, Ashley Thompson et Deondray Gossfield.

Les membres du casting ont également interprété «Joyful, Joyful», avec la chanteuse Tanya Trotter comme remplaçante de Lauryn Hill, qui n'a pas assisté à la réunion, et en compagnie des élèves de la LaGuardia High School of Music & Art de New York (Etats-unis).

'JOYFUL, JOYFUL' The stars of 'Sister Act 2' and students from the LaGuardia High School of Music & Art bring the house down with a performance of the hit song from the movie! #SisterAct2Reunion pic.twitter.com/4P5KEX0GbO — The View (@TheView) June 5, 2024

«Dans le monde entier, peu importe votre âge, vous avez l'âge de ces enfants lorsque vous voyez le film. Vous avez l'âge de ces enfants et vous vous souvenez de votre époque et vous vous rappelez à quel point vous étiez heureux de ne pas avoir à aller à l'école catholique. Mais ensuite, on se souvient à quel point on regrette de ne pas avoir pu aller à l'école catholique et d'avoir manqué des professeurs comme celui-ci. Je pense donc que les gens se sentent simplement eux-mêmes ici», a déclaré la comédienne oscarisée, qui a fondu en larmes après la représentation.

«Sister Act 3» en préparation

La réunion comprenait également des séquences vidéo de stars absentes sur le plateau, à l'instar de Jennifer Love Hewitt, âgée de 13 ans à l'époque du tournage, qui a déclaré que travailler sur le film était «l'une des meilleures choses qui me soient arrivées». «J'étais très jeune, une adolescente en fait. J'ai pu travailler avec la reine, Whoopi Goldberg. Elle a été la personne la plus gentille et la plus cool qui soit pour moi (...) Vous êtes tous les meilleurs et je vous envoie beaucoup d'amour. J'aimerais pouvoir être avec vous. Si vous avez besoin de moi dans le numéro 3, appelez-moi !», a poursuivi l'actrice.

Par la suite, Whoopi Goldberg a confirmé aux fans que la suite du film tant attendu sortirait en salles, déclarant : «"Sister Act 3" est en préparation. Le scénario est prêt et j'attends avec impatience le jour où je pourrai dire "venez faire un tour parce qu'on a le feu vert"».

Au cours des derniers mois, elle a souvent exprimé son intérêt pour la réalisation du 3e volet, qui est en développement depuis des années, avec Regina Hicks et Karin Gist au scénario pour écrire la suite, qui pourrait inclure Keke Palmer et Lizzo dans le casting, selon la volonté de Whoopi Golberg.

«Sister Act 2 : Back in the Habit», dirigé par Bill Duke, était la suite du premier film sorti un an auparavant, dans laquelle Deloris Van Cartier, devenue une artiste célèbre à Las Vegas après avoir pris l'identité d'une nonne pour échapper à ses poursuivants, va avoir la surprise de revoir trois sœurs l'informant que la mère Supérieure a besoin d'elle.