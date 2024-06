«Tim, la personne que j'aime» : Monica Bellucci se confie sur sa romance avec le réalisateur Tim Burton

Alors qu’elle sera bientôt à l’affiche de «Beetlejuice, Beetlejuice» de Tim Burton, Monica Bellucci s’est confiée sur sa romance avec le réalisateur.

En pleine promotion pour le film «Paradis Paris» de Marjane Satrapi, qui sort ce 12 juin, Monica Bellucci a accordé une interview à Paris Match, dans laquelle elle évoque sa relation avec le réalisateur Tim Burton.

A la question de savoir comment ses amis d’enfance avaient réagi lorsqu’elle leur a présenté son compagnon, dont elle partage la vie depuis maintenant deux ans, l’actrice a déclaré : «Mes amis me connaissent depuis l’école. Ils ne me voient pas comme une actrice mais comme une amie justement. Quand on se rencontre, on en parle pas de mon travail, plutôt de la vie, des enfants, des souvenirs… En ce qui me concerne, je suis avec Tim. Pas avec Tim Burton le réalisateur, mais Tim, la personne que j’aime».

L’histoire d’amour entre Monica Bellucci et Tim Burton serait née au Festival Lumière à Lyon, en octobre 2022, où l’actrice avait remis le Prix Lumière au réalisateur. Paris Match avait révélé leur romance en février, avant qu’ils ne l'officialisent quelques mois plus tard en apparaissant ensemble au Festival international du film de Rome.

«Dans une autre énergie»

«Ce que je peux dire… c’est que je suis heureuse d’avoir rencontré l’homme, tout d’abord. C’est une de ces rencontres qui arrivent rarement dans une vie… », avait-elle déjà confié dans une interview publiée le 26 juin 2023, dans Elle. «Je connais l’homme, je l’aime, et maintenant je vais rencontrer le réalisateur, c’est une autre aventure qui commence. Moi, j’aime Tim. Et je respecte énormément Tim Burton.»

«À partir d'un certain âge, on est dans une autre énergie. Que ce soit dans le travail ou dans la relation à l'autre. Mes priorités ont changé», avait-elle aussi déclaré dans Gala à propos de l’alchimie entre eux. «Jeune, je cherchais une forme de combat dans l'amour, aujourd'hui, je préfère la complicité. J'ai besoin de sérénité dans ce que je vis», avait ajouté l’ex-compagne de Vincent Cassel, avec qui elle a eu deux filles, Deva et Léonie, nées en 2004 et 2010.

Si Monica Bellucci et Tim Burton prennent soin de séparer le travail du personnel, ils ont néanmoins tout récemment collaboré ensemble sur «Beetlejuice, Beetlejuice», la suite du film culte sorti en 1988, qui sortira en salles le 4 septembre prochain.