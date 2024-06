Game Of Thrones : Emilia Clarke craignait d'être licenciée par la production après ses deux hémorragies cérébrales

Emilia Clarke a révélé à quel point elle craignait que les patrons de «Game Of Thrones» ne la licencient de la série, après avoir subi ses deux hémorragies cérébrales.

L'actrice Emilia Clarke, qui incarnait Daenerys Targaryen dans «Game of Thrones», a souffert d'hémorragies au cerveau en 2011 et 2013. La première avait eu lieu juste après la fin du tournage de la première saison de la série, et lui avait temporairement fait perdre la capacité de parler. La seconde avait nécessité une lourde intervention chirurgicale.

L’actrice de 37 ans explique avoir à l’époque perdu toute confiance en elle, et que sa toute première réaction n’avait pas été de craindre pour sa vie mais de se faire congédier de la série. «Oh mon Dieu, est-ce que je vais me faire virer ? Vais-je être licenciée parce qu'ils (les producteurs de GOT, ndlr) pensent que je ne suis pas capable de terminer le travail ?», dit-elle s’être demandée dans une récente interview pour Big Issue.

Une nouvelle philosophie de vie

«Lorsque vous souffrez d'un AVC, cela altère l'estime de soi à un niveau si grave que toutes les insécurités que vous ressentez en arrivant sur le lieu de travail quadruplent du jour au lendemain», a-t-elle déclaré.

«Je n'avais pas peur de mourir. J'avais peur d'être virée !», avait-elle déjà confié au Harper's Bazaar dans un précédent entretien. A propos de ses graves problèmes de santé, elle avait révélé avoir pris une résolution : «J’ai décidé que ce ne serait pas quelque chose qui allait me définir». Elle avait indiqué également ne s’être jamais apitoyée sur son sort. «Je n'ai jamais cédé au sentiment de ‘Pourquoi moi ? C'est nul. Je me disais seulement que je devais me remettre au travail».

L’actrice, qui avait déjà fait savoir qu’elle avait une chance incroyable de faire partie de la «très petite minorité» à avoir survécu sans aucune répercussion, compte tenu des importants dommages subis par son cerveau, estime que ses ennuis l’ont rendue beaucoup plus humble. «Si je n'avais pas eu d'hémorragie cérébrale, je serais peut-être devenue une vieille connasse pensant que tout m’est dû en vivant à Hollywood. Je suis tellement plus consciente de ce qui se passe, au moment où cela se produit», avait-elle dit, indiquant avoir embrassé une nouvelle philosophie de vie lui permettant de relativiser tout ce qui lui arrive. «Je ne m'inquiète pas de l'échec – je m'épanouis grâce à l'échec ! Si quelque chose ne va pas, je pense toujours qu’il est possible de le réparer. Ça fait mal, ça fait peur, mais après on peut tout faire».