Mélissa Theuriau partage un rare cliché de sa fille Lila, qui a bien grandi

C’est dans une story publiée sur Instagram que Mélissa Theuriau a partagé un cliché de sa fille, Lila, au moment d’aller voter pour les élections européennes. L’occasion de constater que la jeune fille de 12 ans a bien grandi.

Que le temps passe vite. Mélissa Theuriau a profité d’un déplacement en compagnie de sa fille, Lila, à l’occasion des élections européennes, ce dimanche 9 juin, pour partager avec ses abonnés un rare cliché de la fillette de 12 ans, qui apparaît de dos. «À voté. À grandi», peut-on lire en bas d’une photo prise dans la cour d’une école maternelle.

© Capture Instragram/Melissa Theuriau

En couple depuis 2007, Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze sont les heureux parents de deux enfants. Léon, 15 ans, vient d’intégrer l’équipe U16 du Paris Saint-Germain au côté de Kaïs Anelka. Le jeune garçon avait fait une apparition remarquée en février dernier auprès de son père sur le tapis rouge des César. Et Lila, 12 ans, qui est maintenue à l’abri de l’attention médiatique.

En 2021, Mélissa Theuriau avait partagé sa vision de l’éducation pour ses enfants, notamment vis-à-vis des réseaux sociaux, dans un entretien avec le Buzz TV du Figaro.

"J'ai un ado de 13 ans qui commence à avoir envie d'avoir des réseaux sociaux et on s'y oppose", confie Mélissa Theuriau au #BuzzTV https://t.co/GjlhllL4cL pic.twitter.com/FBeQfaYxA6 — TV Magazine (@TVMAG) November 24, 2021

«J’ai un ado de 13 ans qui commence à avoir très envie d’avoir des réseaux sociaux et on y est opposé pour l’instant. On essaye de résister. Après, ça fait aussi partie d’un mode de fonctionnement, d’échange et de sociabilité entre jeunes donc il faut toujours trouver l’équilibre entre ne pas les isoler complètement et avoir un œil sur ce qu’ils font», avait-elle expliqué.