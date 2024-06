Père de 12 enfants, Nick Cannon vient de faire assurer ses testicules pour une somme folle

Père de douze enfants nés de six mères différentes, Nick Cannon a annoncé s’être associé avec la marque américaine de savon naturel Dr. Squatch, pour assurer ses testicules à hauteur de 10 millions de dollars. «J’ai les testicules les plus précieuses au monde», s’est-il exclamé.

Une opération de communication savamment orchestrée. Nick Cannon s’est associé avec la marque américaine de savon naturel Dr. Squatch, pour annoncer avoir assuré ses testicules pour la somme mirobolante de 10 millions de dollars (9,3 millions d'euros). «C’est officiel ! J’ai les testicules les plus précieuses au monde», a déclaré le rappeur, père de douze enfants nés de six mères différentes, dans une annonce publiée sur Instagram.

Cette opération marketing était accompagnée d’un message promotionnel invitant ses abonnés à se rendre sur le site commercial de Dr. Squatch pour faire estimer la valeur de leurs propres testicules, et bien évidemment, passer en revue la gamme de produits d’hygiène pour l’entretien de leurs parties intimes.

«Dr. Squatch ne vend pas de produits d’assurance. Nous vendons, cependant, des produits pour l’entretien et le soin de vos testicules», est-il indiqué dans la vidéo. «Les haineux me disent d’arrêter d’avoir des enfants, et de mettre au repos mon super-sperme, mais j’ai décidé de surenchérir pour mes précieuses testicules et mes futurs enfants», lance notamment Nick Cannon dans un communiqué de presse, aussi étonnant que malaisant.