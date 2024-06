«Elle est belle, mais libérale» : Donald Trump tacle Taylor Swift dans son nouveau livre

Donald Trump a partagé son opinion sur Taylor Swift, dans un nouveau livre consacré à l’émission de téléréalité «The Apprentice», à laquelle il a participé en 2004.

S'accrocher aux branches. Dans une interview pour son nouveau livre sur ses années en tant que star de la téléréalité, «Apprentice in Wonderland : How Donald Trump and Mark Burnett Took America Through the Looking Glass», écrit par Ramin Setoodeh, co-rédacteur en chef de Variety, qui a publié un extrait le 10 juin, Donald Trump a donné son avis tranché sur la pop star Taylor Swift.

«Elle a une grande qualité de star. Elle en a vraiment. Je pense qu’elle est belle, très belle ! Je la trouve très belle. Je pense qu'elle est libérale. Elle n'aime probablement pas Trump. J'ai entendu dire qu'elle était très talentueuse. Je pense qu'elle est très belle, en fait - exceptionnellement belle !», a déclaré l’homme politique de 77 ans en novembre 2023.

Après avoir admis qu'il ne «connaissait pas bien» la musique de l'artiste, il a poursuivi son propos : «Mais elle est libérale, ou c'est juste une posture ? Elle est légitimement libérale ? Ce n'est pas de la comédie ? Cela me surprend qu'une star de la country puisse avoir du succès en étant libérale».

Quand le journaliste a mentionné que la lauréate des Grammy Awards était passée de la country à la pop dix ans auparavant, l'ancien président a répondu : «Garth Brooks [une star de la country, ndlr] est libéral. Expliquez-moi cela ! Comment cela se fait-il ? Mais il est libéral. C'est une de ces choses...».

Avant les élections de 2016, Taylor Swift n'avait pas révélé ses opinions politiques, amenant certains à penser qu'elle était secrètement républicaine. Cependant, lors des élections de mi-mandat en 2018, elle a vivement soutenu les démocrates du Tennessee, notamment le candidat au Sénat Phil Bredesen, et le candidat à la Chambre Jim Cooper.

En 2020, la chanteuse s’est pleinement engagée en faveur de Joe Biden et Kamala Harris. «Je voterai fièrement pour Joe Biden et Kamala Harris lors de l'élection présidentielle de cette année. Sous leur direction, je crois que l'Amérique a une chance d'entamer le processus de guérison dont elle a désespérément besoin», a-t-elle déclaré dans une interview accordée à V Magazine avant les élections.

After stoking the fires of white supremacy and racism your entire presidency, you have the nerve to feign moral superiority before threatening violence? ‘When the looting starts the shooting starts’??? We will vote you out in November. @realdonaldtrump

— Taylor Swift (@taylorswift13) May 29, 2020