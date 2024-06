«Cela aurait pu être fatal» : Céline Dion révèle avoir pris des doses potentiellement mortelles de Valium pour faire face aux douleurs du syndrome de la personne raide

Interviewée à la télévision pour la première fois depuis son diagnostic du syndrome de la personne raide, Céline Dion a révélé que la quantité de médicaments prise afin de soulager ses douleurs aurait pu être fatale.

Une miraculée. Lors de l'émission spéciale «L'histoire de Céline avec Hoda Kotb», diffusée sur NBC News, ce mercredi 11 juin, Céline Dion s’est confiée sur sa prise de doses potentiellement mortelles de Valium pour faire face à la douleur du syndrome de la personne raide, non repéré à l’époque.

Diagnostiquée en 2022, la célébrité âgée de 56 ans a évoqué ses symptômes, qui ont progressivement commencé à apparaître au milieu des années 2000, incluant des spasmes musculaires, des problèmes respiratoires, et des épisodes de «crise» durant lesquels son corps se contractait, provoquant une douleur insupportable.

Jusqu'à 90 grammes de Valium

Alors que ses symptômes s'aggravaient, Céline Dion a obtenu une prescription pour des relaxants musculaires tels que le Valium, dont sa tolérance croissante l'a conduite à consommer des doses mortelles.

«Honnêtement, je ne savais pas que cela pouvait me tuer (...) À un moment donné, le truc, c'est que mon corps s'y est habitué à 20, 30 et 40 ans… Ça détendait tout mon corps. Pendant deux semaines, pendant un mois, le spectacle durait [...] Mais ensuite on s'y habitue [et] ça ne marche plus», a déclaré l'artiste, précisant qu'une fois, elle avait dû prendre 90 milligrammes de Valium pour tenir jusqu'à la fin d'un spectacle.

UNE CURE DURANT LA PANDÉMIE MONDIALE

La pandémie mondiale de COVID-19 a permis à Céline Dion, qui n'est plus montée sur scène depuis mars 2020, de réduire sa dangereuse dépendance à l'égard des médicaments. «C'était l'occasion pour moi de faire une pause. Ne pas être courageuse. Et être intelligente. ... J'ai tout arrêté avec l'aide des médecins. J'ai arrêté tous les médicaments, surtout les mauvais. J'ai tout arrêté parce que ça ne marchait plus», a expliqué la musicienne.

«Les gens qui me connaissent assez bien savent que je n'ai pas pris de médicaments pour me droguer, pour planer ou pour être défoncée. J'ai été aussi professionnelle que possible tout au long de ma vie, une personne disciplinée et travailleuse qui fait ce qu'il faut pour que sa voix soit en pleine forme», a-t-elle souligné.

Un documentaire, intitulé «I Am : Celine Dion», dont la première sera diffusée sur Amazon Prime le 25 juin, relate sa vie privée avec de rares vidéos personnelles, y compris sa première grossesse et la naissance de son fils, mais contient également des moments choquants liés à sa maladie.