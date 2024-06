Dwayne Johnson : l'acteur s'est blessé sur le tournage du biopic «The Smashing Machine»

Incarnant Mark Kerr, deux fois champion du tournoi des poids lourds de l'UFC, dans «The Smashing Machine», Dwayne "The Rock" Johnson s'est blessé sur le tournage du biopic.

Les risques du métier. Sur les réseaux sociaux, ce mardi 11 juin, Dwayne Johnson, ancien catcheur devenu l'acteur le mieux payé au monde en 2016 et 2019, selon le magazine Forbes, a révélé s'être blessé au coude sur le tournage de son prochain film «The Smashing Machine».

Functional medicine, holistic medicine, modern medicine - I’m an advocate for it all when we get banged up.



But don’t sleep on the power of the “healing Teremana hooch”



Sunshine & pain



Smashing em up soulman pic.twitter.com/AIJTjjdvWs — Dwayne Johnson (@TheRock) June 11, 2024

«Lorsque votre film s'intitule The Smashing Machine, vous risquez de vous faire écraser (...). Regardez-moi ça, on dirait que j'ai un melon dans la partie inférieure de mon coude. J'ai été bien abîmé aujourd'hui dans nos scènes, et il se peut que les tissus mous soient endommagés là-dedans. C'est beaucoup de liquide, on verra bien. Il faut d'abord que ça diminue ou je l'enlève avant de passer une IRM», a déclaré le comédien en montrant son coude droit gonflé, debout dans sa cuisine, dans une vidéo.

Le sportif de haut niveau a mentionné une phrase de son regretté père, le lutteur professionnel Rocky Johnson, qui disait : «Une journée sans douleur est comme une journée sans soleil, mon garçon», avant de lister certaines des blessures douloureuses qu'il avait subies dans le passé, notamment lors de combats.

«J'ai arraché mon quad de mon bassin, mon adducteur de mon bassin, j'ai déchiré toute la paroi de mon abdomen – dans tous les matchs de lutte, de lutte professionnelle», a-t-il déclaré, avant de boire un verre d'alcool, expliquant que c'est un remède efficace.

«Je veux me dépasser comme je ne l'ai jamais fait dans le passé»

«Médecine fonctionnelle, médecine holistique, médecine moderne – je suis un défenseur de tout cela quand on se fait amocher. Mais ne dormez pas sur le pouvoir de la «gnôle guérisseuse Teremana». Soleil & douleur», a-t-il écrit dans sa légende.

«Dans The Smashing Machine», le comédien incarne Mark Kerr, deux fois champion du tournoi des poids lourds de l'UFC. S'adressant à Variety en décembre à propos du biopic, "The Rock" a déclaré : «Je suis à un moment de ma carrière où je veux me dépasser comme je ne l'ai pas fait dans le passé. Je suis à un moment de ma carrière où je veux faire des films qui comptent, qui explorent l'humanité et la lutte [et] la douleur».

Après avoir déjà collaboré avec Dwayne Johson dans «Jungle Cruise» en 2021, Emily Blunt incarnera le rôle de Dawn Staples, l'épouse de son personnage de lutteur.