Kevin Spacey : l'acteur, en larmes, affirme être fauché et endetté de plusieurs millions de dollars

Invité de l’animateur britannique Piers Morgan sur YouTube, Kevin Spacey a révélé être endetté de plusieurs millions de dollars en raison des frais d’avocats engagés pour ses différentes batailles judiciaires, dont il est ressorti non-coupable, et redoute d’être expulsé de sa maison.

Mise au point. Près d’un an après avoir été déclaré non-coupable des accusations d’agressions sexuelles qui pesaient sur lui lors de l’énoncé du verdict de son dernier procès à Londres, en juillet dernier, Kevin Spacey s’est présenté sur le plateau de l’émission de l’animateur britannique Piers Morgan sur YouTube, pour revenir sur les années de batailles judiciaires qu’il a traversé, et les leçons retenues de cette période durant laquelle sa réputation et son image ont été sérieusement mises à mal.

L'acteur oscarisé d'«American Beauty» a notamment révélé, saisi par l’émotion, être endetté de «plusieurs millions de dollars» en raison des frais d’avocats engagés pour assurer sa défense lors de ses différents procès pour agression sexuelle où il a été déclaré, à chaque fois, non-coupable. «Cette semaine, la maison où je vivais à Baltimore va être saisie. Elle va être vendue aux enchères. Donc je dois m’y rendre afin de reprendre mes affaires pour les stocker quelque part. Donc… Je ne suis pas bien sûr de savoir où je vais vivre désormais», a-t-il déclaré.

Le comédien de 64 ans s’était installé à Baltimore en 2012, au lancement du tournage de la série «House of Cards» qui se déroulait dans la région. «Mais aujourd’hui, je ne suis plus en mesure de payer mes factures», précise-t-il.

Kevin Spacey affirme avoir songé à se déclarer en faillite personnelle, mais qu’il a réussi à éviter cette situation pour le moment. Quand Piers Morgan lui demande s’il lui reste de l’argent, l’acteur assure ne plus rien avoir. «Je dois encore de l’argent pour mes frais d’avocats, et je ne suis pas en mesure de les payer», ajoute-t-il.

Reconnu non-coupable

Kevin Spacey a été accusé d’agression sexuelle par plus d’une douzaine d’hommes depuis 2017. En 2018 et 2019, des accusations criminelles distinctes aux Etats-Unis avaient été abandonnées. En 2022, Kevin Spacey avait aussi été déclaré non coupable lors d'un procès civil à New York.

En juillet 2023, il a été déclaré non-coupable par le tribunal de Londres dans un procès où il était accusé par quatre hommes, affirmant avoir été agressés sexuellement par le comédien entre 2001 et 2013. Il est actuellement poursuivi par un autre homme, encore une fois devant le tribunal de Londres, qui l’accuse d’une agression sexuelle datant de 2008. Une accusation réfutée par Kevin Spacey.

Pendant son interview avec Piers Morgan, l’acteur a reconnu qu’avec le recul, il estime s’être montré «trop tactile, touchant des personnes sexuellement d’une manière où j’ignorais à l’époque qu’ils ne désiraient pas», précisant au passage que ses attouchements n’étaient pas des agressions.

Il a également affirmé être reconnaissant des leçons apprises pendant cette période, notamment à propos de ses traumatismes, de ses propres erreurs, du consentement ou encore de l’acceptation de sa propre sexualité. «Je suis reconnaissant d’avoir appris tout ce que j’ai appris. Vous imaginez si je n’avais rien appris après ces sept années ? Je suis en vie, et j’ai réussi à traverser cette épreuve», lance-t-il.