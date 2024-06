Matt Healy : cité dans l'album de son ancienne compagne Taylor Swift, le chanteur se serait fiancé avec sa conjointe Gabbriette Bechtel

La petite amie de Matty Healy a déclenché des rumeurs de fiançailles avec le chanteur, après avoir publié une photo d'elle portant une bague à l'annulaire gauche sur les réseaux sociaux.

La page semble définitivement tournée. Un an après sa rupture avec Taylor Swift, le chanteur du groupe 1975, Matty Healy, se serait fiancé avec sa compagne Gabbriette Bechtel, après neuf mois de relation.

Instagram / Gabriette Bechtel

Sur Instagram, la mannequin a partagé une série de photos et vidéo au concert de Charli XCX, dont une de sa main avec une bague en diamant noir. «MARIER LE 1975 EST TRÈS BRAT» a-t-elle écrit, en référence à l'album «BRAT» de Charli XCX, qui est fiancée au batteur de 1975, George Daniel.

Une relation furtive avec Taylor Swift en mai 2023

Sur un deuxième cliché, Gabbriette Bechtel a partagé un selfie d'elle avec le bijou porté à la main droite. Son compagnon n'a pas encore répondu aux rumeurs de fiançailles. Cependant, il a republié la story Instagram de la femme de 26 ans.

Instagram / Gabriette Bechtel

Bien que cela n'ait jamais été confirmé, en mai 2023, les médias avaient rapporté que Taylor Swift était en relation avec Matty Healy, mais le couple se serait séparé le mois suivant.

Le chanteur de The 1975 est par ailleurs resté indifférent aux supposés sous-entendus de la pop star sur leur brève leur relation dans des titres comme «The Smallest Man Who Ever Lived», et «But Daddy I Love Him», issus de son dernier album «The Tortured Poets Department», sorti le 19 avril.