«Oui, c'est ce que je crois» : Matt Bomer révèle avoir perdu le rôle de Superman à cause de son homosexualité

Pressenti pour incarner Superman au début des années 2000, Matt Bomer a déclaré avoir perdu ce rôle en raison de son homosexualité.

Dans le podcast «Awards Chatter» de The Hollywood Reporter, Matt Bomer, célèbre pour ses rôles dans les séries «Fellow Travelers» ou «FBI : Duo très spécial», a révélé qu'il avait manqué l'occasion d'incarner Superman en 2002, en raison de son homosexualité.

«J'ai participé à un appel à candidatures pour Superman, et cela s'est transformé en une audition d'un mois au cours de laquelle j'ai auditionné encore et encore et encore. Il semblait que j'étais le choix du réalisateur pour le rôle. Il s'agit d'une première version de Superman écrite par J.J. Abrams, appelé «Superman : Flyby», je pense que c'est ainsi qu'on l'appelait et qui n'a jamais vu le jour», s'est souvenu le comédien, qui avait même signé «un contrat de trois films avec Warner Bros.» pour incarner le célèbre super-héros.

Une révélation publique en 2012

Cette version est l'un des nombreux projets avortés de Superman développés entre «Superman IV : The Quest for Peace» (1987) et «Superman Returns (2006)». Bien que Matt Bomer ait été le choix de Rett Ratner, engagé pour réaliser le projet en 2002, le studio aurait préféré une star plus grande, comme Brendan Fraser, ce qui a conduit le réalisateur à quitter le projet.

Lorsqu'on lui a demandé si sa sexualité était la raison pour laquelle il avait perdu le rôle, l'acteur a répondu : «Oui, c'est ce que j'ai compris. C'était une époque dans l'industrie où quelque chose comme ça pouvait encore être utilisé contre vous. Comment, pourquoi et qui, je ne sais pas, mais oui, c'est ce que je crois».

En février 2012, Matt Bomer a révélé publiquement son homosexualité en remerciant son mari Simon Hall et leurs trois fils lors de son discours pour le Steve Chase Humanitarian Award.