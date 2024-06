Brad Pitt : l’acteur aurait empêché sa fille Shiloh de témoigner de ses préférences en matière de garde, lors du divorce de ses parents

Brad Pitt aurait refusé que sa fille Shiloh Jolie-Pitt, née de son union avec Angelina Jolie, témoigne de ses préférences de garde dans le cadre du divorce très médiatisé du célèbre couple hollywoodien.

À chaque jour sa révélation. En pleine bataille judiciaire avec son ex-femme Angelina Jolie depuis plusieurs années, Brad Pitt aurait empêché sa fille Shiloh Jolie-Pitt de faire part de ses choix en matière de garde des enfants, quelques années auparavant, a révélé US Weekly, le mercredi 12 juin.

D'après une source, la jeune fille faisait partie des enfants qui auraient manifesté leur désir de témoigner lors d'une audience en 2021. Cependant, Shiloh n'avait que 14 ans au moment de l'audience, ce qui a suscité une vive opposition de la part de son père à sa requête.

Le juge John W. Ouderkirk s'est finalement rangé du côté du comédien, lui accordant la garde partagée des six enfants. Cependant, en juillet 2021, un tribunal a accepté plus tard l'appel d'Angelina Jolie pour révoquer le juge, en raison des relations commerciales qu'il avait eues avec les avocats de Brad Pitt.

Vivienne, Zahara, Maddox et Pax ont renié le nom de leur célèbre père

En mai, la jeune célébrité a engagé son propre avocat pour effectuer légalement le changement de son nom le jour de ses 18 ans, demandant à abandonner le patronyme de son père pour adopter le nom de jeune fille de sa mère. «Shiloh a engagé son propre avocat et l'a payé elle-même, donc Angie ne le sait pas et ne peut pas en parler», ont déclaré des sources.

Parmi les six enfants de l'ancien couple, Vivienne a été mentionnée sous le nom de «Vivienne Jolie» sur une affiche promouvant la comédie musicale «The Outsiders», dont sa mère était la productrice à l'époque où elle travaillait comme assistante. Pour autant, on ignore si elle a effectivement modifié son nom légalement.

Zahara s'était déjà présentée sous le nom de «Zahara Marley Jolie» lorsqu'elle avait rejoint l'asociation Alpha Kappa Alpha au Spelman College, à la fin de l'année dernière.

Depuis un certain temps, les deux fils aînés, Maddox et Pax, n'ont pas utilisé le nom de famille de leur père en public et ont affiché ouvertement de l'hostilité à son égard.