«Il n'y a jamais eu de désaccord entre nous» : James Cameron dément les rumeurs de conflit avec l'actrice Kate Winslet

Kate Winslet et James Cameron ont dissipé les rumeurs selon lesquelles ils auraient eu des différends, après avoir travaillé ensemble sur le film «Titanic» en 1997.

Voilà qui est dit. À l’occasion du portrait de Kate Winslet, publié ce mercredi 12 juin, dans Variety, le réalisateur à succès James Cameron a évoqué les rumeurs de querelle entre lui et l'actrice après leur collaboration dans le film culte «Titanic» en 1997.

«Il n'y a jamais eu de désaccord entre nous. Elle a fait une petite dépression post-partum lorsqu'elle a laissé partir Rose (son personnage de Titanic). Elle et moi avons parlé du fait qu'elle va vraiment très loin et que ses personnages lui laissent une impression durable, parfois dramatique», a déclaré le cinéaste.

De son côté, la comédienne oscarisée a également affirmé à Variety : «Il y a une partie de moi qui se sent presque triste que des trucs stupides et spéculatifs sur «Titanic» à l'époque aient éclipsé la relation réelle que j'ai avec lui. Il sait que je suis prête à tout. N'importe quel défi, n'importe quelle directive que vous me donnez ? J'essaierai».

Plusieurs collaborations ensemble

James Cameron a dirigé Kate Winslet pour la première fois en 1997 pour l'emblématique «Titatic». Toutefois, huit mois avant sa sortie en salles, l'actrice a déclaré au Los Angeles Times qu’il «faudrait [lui] payer beaucoup d’argent pour travailler à nouveau avec Jim».

Pourtant le duo a eu l'occasion de travailler à nouveau ensemble sur le film «Avatar : La voie de l'eau» en 2022. «Je pense que Kate est sortie de Titanic un peu traumatisée par l'ampleur de la production et par sa responsabilité au sein de celle-ci. Nous étions tous deux impatients de retravailler ensemble, de voir ce que l'autre pouvait faire à ce stade de nos vies et de nos carrières. Elle est très grande et très responsable sur le plateau. On jurerait qu'elle produit le film», a assuré le cinéaste à Radio Times.

Kate Winslet devrait également apparaître dans le troisième volet d'«Avatar», toujours réalisé par James Cameron, dont la sortie est prévue en décembre 2025.