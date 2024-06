Jennifer Lopez et Ben Affleck : le couple assiste séparément à la remise des diplômes du fils de l’acteur

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont gardé leur distance lors de la remise des diplômes du fils de l’acteur, ce mercredi 12 juin.

Une annonce publique à venir ? Alors que des rumeurs de divorce circulent depuis plusieurs mois, le mercredi 12 juin, Jennifer Lopez et son mari Ben Affleck ont assisté séparément à la remise des diplômes de Samuel Affleck, à Santa Monica (États-Unis).

Jennifer Lopez with Max & Emme Arriving at Sam’s Graduation pic.twitter.com/bMnRJv67mB — JLo Updates (@lopez_updates) June 12, 2024

La chanteuse est venue à l'événement en compagnie de ses jumeaux Emme et Max, nés de son mariage avec Marc Anthony, tandis que le comédien était accompagné de sa mère, Christopher Anne Boldt.

Jennifer Garner, la mère de Samuel et l'ancienne épouse de Ben Affleck, était également à la cérémonie, avec les deux autres enfants de l'ancien couple hollywoodien : Violet, âgée de 18 ans, et Fin, âgé de 15 ans.

Ben Affleck et Jennifer Lopez «ont gardé leurs distances et ont séparé leurs familles» lors de l'événement, et sont partis séparément, selon TMZ.

Le manoir de 60 millions de dollars du couple à vendre

Ce mois-ci, les médias ont révélé que le couple souhaitait vendre le manoir de Beverly Hills qu'ils ont acheté pour 60 millions de dollars en 2023, après que le comédien a déménagé du domicile conjugal «plusieurs semaines» plus tôt.

Aucune des deux stars n'a commenté les spéculations sur l'état de leur mariage, mais la musicienne a été interrogée sur la véracité des «rumeurs» lors d'une conférence de presse pour son dernier film, «Atlas», à Mexico, le 22 mai dernier. «Vous valez mieux que ça», avait-t-elle alors répondu au journaliste, dans un clip partagé sur les réseaux sociaux.

Près de vingt ans après leur première séparation, le couple s'est donné une seconde chance en 2021. Ils se sont mariés en petit comité en juillet 2022 à Las Vegas, puis en août de la même année, en Géorgie.