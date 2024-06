«Je ne devrais pas aimer les hommes avec tout ce qui m'est arrivé» : Shakira confie ne pas être prête à avoir une relation sérieuse

Shakira a déclaré qu'elle n'était pas à la recherche d'une nouvelle relation pour le moment, malgré les rumeurs de couple avec plusieurs hommes célèbres.

Lors d'une interview accordée à Rolling Stone, publiée jeudi 13 juin, Shakira a confié qu'elle n'était pas prête à se remettre en couple, deux ans après sa rupture très médiatisée avec son partenaire de longue date, le footballeur espagnol Gerard Piqué.

«Je ne pense pas à ça. Quel espace ai-je pour un homme en ce moment ? Que puis-je vous dire, j'aime les hommes. C'est le problème. Je ne devrais pas les aimer avec tout ce qui m'est arrivé, mais imaginez à quel point j'aime les hommes et je les aime toujours», a déclaré la chanteuse colombienne.

Shakira et Gérard Piqué ont partagé leur vie pendant onze années et sont les parents de deux enfants : Milan, âgé de 11 ans, et Sasha, qui a neuf ans. Leur relation a pris fin en 2022, après des rumeurs d'infidélité de la part du sportif avec Clara Chia, qui est maintenant sa petite amie.

En couple avec Tom Cruise, Lewis Hamilton et Lucien Laviscount ?

Malgré des rumeurs de liaison avec l'acteur Tom Cruise, le champion de course automobile Lewis Hamilton ou encore l'acteur de la série «Emily in Paris», Lucien Laviscount, qui est apparu dans le clip de sa chanson «Puntería» en mars, l'artiste a assuré qu'elle n'était pas actuellement intéressée par une relation, car le plus important pour elle était le bien-être de ses enfants.

«Je pense que mes enfants devraient être très préparés à cela, et leur bien-être émotionnel et psychologique est la priorité (...) Je ne suis pas opposée à l'idée d'avoir des "amis"», a déclaré Shakira à l'hebdomadaire.

Toutefois, en avril dernier, la musicienne a révélé toujours croire en l'amour à Marie Claire : «Je ne peux pas dire que je ne crois pas en l'amour parce que je vois l'exemple de mes parents après 50 ans de vie commune ; comment ils se regardent dans les yeux, se tiennent la main et ne peuvent pas vivre séparés l'un de l'autre. J'ai été témoin de l'amour, mais je n'ai pas eu cette chance moi-même. La monogamie est une utopie», a-t-elle expliqué.