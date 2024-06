Pierre Niney : l'acteur assure qu'il ne reviendra jamais sur cette décision prise il y a dix ans

Alors qu’il est à l’affiche du film «Le Comte de Monte-Cristo», attendu en salle le 28 juin prochain, Pierre Niney a confié au magazine Paris Match s’être installé loin de Paris, à l’âge de 25 ans. Une décision sur laquelle il ne reviendra jamais, assure-t-il.

Le bonheur est dans la nature. Jusqu’à ses 25 ans, Pierre Niney avait toujours vécu à Paris. Le comédien, qui incarnera Edmond Dantès dans le film «Le Comte de Monte-Cristo», attendu en salle le 28 juin prochain, a toutefois décidé de s’installer à la campagne depuis maintenant dix ans. Une décision sur laquelle celui qui partage sa vie avec la comédienne australienne Natasha Andrews – qui lui a donné deux filles, Lola et Billie – ne compte pas revenir de sitôt.

«Je ne suis plus du tout citadin, alors que je suis né et que j'ai vécu jusqu'à mes 25 ans à Paris, que mon père et mon grand-père étaient parisiens. Je suis allé chercher la tranquillité à la campagne où, avec ma famille, on respire», lance-t-il au magazine Paris Match paru ce jeudi 13 juin. Mieux encore, Pierre Niney avoue ne plus pouvoir se passer de la présence de ses animaux. «Je ne pourrais plus vivre loin de mes animaux. D'ailleurs, là, je vais récupérer un autre âne…», précise-t-il.

Des animaux qui lui permettent d’accéder à une autre forme de célébrité sur les réseaux sociaux, où ses vidéos rencontrent plus de succès que les séries dans lesquelles il joue. «J'ai bossé deux ans et demi sur 'Fiasco' et la bande-annonce a fait 1,5 million de vues ; je poste un âne nain que le parrain de ma fille m'a offert et la vidéo fait 6 millions de vues en 24 heures ! C'est déprimant !», s’amuse le comédien.