Theo James : l'acteur révèle avoir reçu une bouteille d’urine lors d'un concert, mettant fin à sa carrière de chanteur

Theo James envisageait de faire carrière dans le domaine musical, avant de se retrouver aspergé d'urine lors d'un concert, ce qui a mis fin à son rêve.

Une fois, pas deux. Dans l'émission éponyme de la chanteuse Kelly Clarkson, le jeudi 13 juin, Theo James, connu mondialement pour son rôle de «Quatre» dans la saga «Divergente», a révélé avoir reçu une bouteille d’urine sur lui sur scène, lorsqu'il était chanteur et guitariste du groupe londonien «Shere Khan», désormais dissous.

«Lorsque je jouais dans un groupe, on m'a jeté une bouteille d'urine, ce qui était plutôt agréable. À ce moment-là, je me suis dit que je devrais peut-être essayer autre chose», a déclaré le comédien d'un ton sarcastique.

«C'était un concert étrange, moite et horrible. Je pense que le groupe qui nous précédait était en retard et que tout le monde était en état d'ébriété et en colère, et quelqu'un a décidé que la meilleure façon de gérer ça était d’uriner dans une bouteille et de la jeter au visage de quelqu'un», a-t-il expliqué.

Une carrière florissante à l'écran

Theo James a également parlé brièvement de ses débuts dans la musique, affirmant : «C'était ce que je voulais faire au départ, pour toujours. J'étais dans des groupes, je voulais être une rock star. J'ai joué des centaines de concerts. J'étais dans différents groupes, la plupart terribles».

L'acteur est actuellement à l'affiche de «The Gentlemen», une série dérivée du film éponyme de Guy Ritchie sorti en 2019, dans lequel il interprète le rôle d'Eddie, un aristocrate qui hérite du domaine de sa famille et comprend qu'il recèle bien plus de mystères qu'il ne l'avait imaginé.

Après une apparition remarquée dans la série «The White Lotus», Theo James donnera la réplique à Aaron Taylor-Johnson, dans le nouveau long métrage de David Mackenzie, «Fuze», attendu pour 2025.