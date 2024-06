«J’ai fait la paix avec ça» : Joe Alwyn brise le silence sur sa rupture avec Taylor Swift pour la première fois

Joe Alwyn a évoqué sa rupture avec Taylor Swift après plus de six ans de relation, alors que des rumeurs suggèrent que plusieurs chansons du dernier album de la pop star feraient référence à lui.

Tout est dit. Lors d'une interview accordée au Sunday Times Style Magazine, publiée samedi 15 juin, l'acteur Joe Alwyn a rompu le silence sur la fin de sa relation avec Taylor Swift, plus d'un an après leur rupture.

Interrogé sur le dernier album de son ancienne compagne, intitulé «The Tortured Poets Department», l'acteur a répondu : «J'espère que tout le monde peut compatir et comprendre les difficultés qui accompagnent la fin d'une relation longue, aimante et pleinement engagée de plus de six ans et demi. C'est une chose difficile à gérer. Ce qui est inhabituel et anormal dans cette situation, c'est qu'une semaine plus tard, elle tombe soudainement dans le domaine public et le monde extérieur peut intervenir».

Joe Alwyn et Taylor Swift ont entretenu une relation pendant six ans, de 2016 à 2023, avant de mettre fin à leur histoire en avril l'année dernière, au début de la sixième tournée de la chanteuse, «The Eras Tour». Selon plusieurs médias, la rupture était principalement due à des «différences dans leurs personnalités» devenues «de plus en plus difficiles à ignorer».

Depuis la sortie du 11e opus de l'artiste de 34 ans, de nombreux fans ont suggéré que des titres tels que «So Long, London» ou «The Black Dog» pourraient évoquer cette relation passée. De plus, le titre de l'album semble faire écho à un groupe de discussion WhatsApp auquel le comédien était membre avec Andrew Scott et Paul Mescal, nommé «The Tortured Man Club».

«J'ai fait la paix avec cela»

«Vous avez donc quelque chose de très réel soudainement projeté dans un espace très irréel : les tabloïds, les réseaux sociaux, la presse, où il est ensuite disséqué, spéculé, déformé au point de devenir méconnaissable. Dernier point, il y aura toujours un écart entre ce que l'on sait et ce qui est dit. J’ai fait la paix avec ça» a-t-il poursuivi.

Le comédien a conclu sa déclaration : «Comme tout le monde le sait, nous avons décidé ensemble - tous les deux, mutuellement - de ne pas divulguer les détails les plus privés de notre relation. Cela n'a jamais été quelque chose à marchandiser et je ne vois aucune raison de changer cela maintenant. Cela fait également un peu plus d'un an maintenant et je me sens chanceux d'être dans une situation vraiment formidable dans ma vie, tant sur le plan professionnel que personnel. Je me sens vraiment bien».

Cependant, la vedette de «Kinds of Kindness» a refusé de divulguer s'il était toujours en contact avec Taylor Swift. «Je suis sûr que vous comprendrez, étant donné le niveau de bruit et d'attention portée à ma relation passée, pourquoi je ne voudrais pas ouvrir la porte à des choses comme ça maintenant», a-t-il expliqué.

De son côté, la musicienne a entamé une relation très publique avec le joueur de football américain Travis Kelce depuis septembre 2023.