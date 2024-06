Stranger Things : la star de la série Noah Schnapp se fait expulser d'une boîte de nuit après être devenu «incontrôlable»

Noah Schnapp a été expulsé dans la nuit de vendredi à samedi après avoir eu un comportement inapproprié dans une discothèque de New York (États-Unis).

Un habitué des polémiques. Noah Schnapp, connu pour son rôle dans la série télévisée «Stranger Things», aurait été expulsé d'une boîte de nuit à New York (États-Unis) samedi matin après être devenu «incontrôlable» au sein de l’établissement, a rapporté le média people Page Six.

D'après des témoins, le jeune acteur aurait importuné des clients en leur proposant de boire des verres de tequila avec lui et ses amis. Cependant, ces derniers auraient décliné l'offre en raison de l'âge du comédien, 19 ans alors qu'il faut en avoir 21 pour consommer de l'alcool. Il serait alors devenu si agressif que la sécurité l'a escorté jusqu'à la sortie vers 1h30 du matin.

Après avoir été expulsé, Noah Schnapp s'est réfugié sur le trottoir et était «clairement incapable de se tenir debout», finissant par quitter l'établissement vers 2 h.

De multiples controverses depuis quatre ans

Le jeune homme a été au centre de polémiques à plusieurs reprises ces dernières années. En novembre, dernier, il avait été critiqué pour avoir arboré des autocollants « Le sionisme est sexy ». Après des semaines d'accusation en ligne, le jeune homme, de religion juive, avait finalement déclaré sur TikTok que ses «pensées et croyances» avaient été «mal interprétées», soulignant qu'il souhaitait uniquement «la paix et la sécurité des innocents».

En 2020, il a été au cœur d'une polémique pour avoir proféré le mot «N***» en interprétant la chanson «Freaky Friday» de Chris Brown dans une vidéo datant de 2019, ce qu'il a nié.

Puis, en 2022, la chanteuse Doja Cat lui avait reproché d'avoir partagé les messages qu'elle lui avait envoyés, dans lesquels elle demandait à Noah Schnapp de la mettre en relation avec sa co-star de «Stranger Things», Joseph Quinn, qui interprétait le rôle d'Eddie Munson.

«J'ai supposé qu'il allait être cool et il est allé partager des informations que je ne me sentais pas à l'aise de partager», avait déclaré l'interprète de «Paint the Town Red» dans une vidéo Instagram en juillet 2022.