Bukayo Saka : qui est Tolami Benson, la compagne du joueur anglais d'Arsenal qui enflamme la toile ?

Devenu l'un des footballeurs les plus appréciés ces dernières années, Bukayo Saka a été au cœur des discussions sur les réseaux sociaux ce week-end, alors qu'il jouait avec l'équipe d'Angleterre pour l'Euro, en raison de sa petite amie, Tolami Benson.

Une présence remarquée. Lors du coup d'envoi du championnat d'Europe de football pour l'Angleterre, le 16 juin, Bukayo Saka n'a pas attiré l'attention pour ses performances sur le terrain, mais pour sa compagne, Tolami Benson, qui a enflammé les réseaux sociaux.

Dans les tribunes du match de l'Angleterre contre la Serbie, la jeune femme de 23 ans s’est fait remarquer en arborant une veste blanche ornée de l'inscription «Trois Lions» et du numéro 87, en référence au numéro de maillot de son conjoint lors de ses débuts à Arsenal.

Bukayo Saka's girlfriend Tolami Benson in the stands wearing his first Arsenal squad number pic.twitter.com/HkZDJdbaxm

— Le African Gooner (@leafricangooner) June 16, 2024