«Je suis reconnaissant pour chaque instant de ma vie» : Armie Hammer brise le silence sur les accusations d'agression sexuelle et de cannibalisme survenues en 2021

Pour la première fois, Armie Hammer a abordé les allégations de cannibalisme et de viol qui ont mis un terme à sa carrière à Hollywood en 2021.

Lors d’un épisode du podcast «Painful Lessons» diffusé lundi 17 juin, Armie Hammer, connu pour des films tels que «The Social Network» ou «Call Me by Your Name», est revenu sur les accusations de cannibalisme et d'agressions sexuelles survenues trois ans auparavant.

«Quoi que les gens aient dit, quoi qu'il se soit passé, je me trouve maintenant à un moment de ma vie où je suis reconnaissant pour chaque instant de ma vie (...) parce que là où j'étais dans ma vie avant que tout ça ne m'arrive, je ne me sentais pas bien, je ne me suis jamais senti satisfait, je n'en ai jamais eu assez, je n'ai jamais été dans un endroit où j'étais heureux avec moi-même, où j'avais de l'estime de soi» a déclaré le comédien.

Une spirale infernale en 2021

Au sommet de sa renommée, la star a été accusée de viol et de violences physiques par son ex-petite amie, Effie Angelova, en 2017, qui a notamment partagé des captures d'écran de messages prétendument envoyés par Armie Hammer, au sein desquels il semblait se déclarer cannibale. Peu de temps après, au moins deux autres femmes ont déclaré avoir été victimes de coercition sexuelle et de violence psychologique de la part du comédien entre 2017 et 2020.

En conséquence, la figure montante d'Hollywood, qui avait qualifié les allégations de «conneries» à l'époque, avait été écartée de son agence et de plusieurs projets télévisés et cinématographiques, dont la comédie romantique «Shotgun Wedding» (2022) et la série sur la genèse du film oscarisé «Le Parrain», «The Offer» (2022).

«J'ai toujours ma santé et j'en suis vraiment reconnaissant»

«Les gens m’ont traité de cannibale et tout le monde les a crus. Ils se sont dit : "Oui, ce type a mangé des gens". Quoi ? De quoi tu parles ? Tu sais ce qu'il faut faire pour être cannibale ? Il faut manger des gens ! Comment vais-je devenir cannibale ? C'était bizarre» a affirmé Armie Hammer en riant.

Concernant les accusations d'agression sexuelle, l'homme de 37 ans les a comparées à «une bombe à neutrons» qui «avait explosé dans ma vie». «Cela m'a tué, cela a tué mon ego, cela a tué toutes les personnes autour de moi, que je pensais être mes amis et qui ne l'étaient pas - toutes ces personnes, en un clin d'œil, ont disparu. Mais les bâtiments étaient toujours debout. Je suis toujours là, j'ai toujours ma santé et j'en suis vraiment reconnaissant» a-t-il confié.

Une carrière au point mort

L'année dernière, le bureau du procureur du comté de Los Angeles a annoncé qu'il ne poursuivrait pas Armie Hammer concernant les allégations d'Effie Angelova, «en raison de la complexité de la relation» de l'ancien couple.

«Il y a eu bien des moments où je me suis dit : "Je n'en peux plus". Et j’ai atteint des points très bas et sombres. J'étais debout sur le rivage et j'ai nagé très loin et je suis resté allongé là... une tentative de suicide à moitié faite... Mais je pensais que je ne pouvais pas faire ça à mes enfants» a admis le père de deux enfants, Harper et Ford, nés de son union avec la journaliste et présentatrice télé Elizabeth Chambers.

À la fin du podcast, Armie Hammer a indiqué que sa carrière d'acteur n'était «nulle part», mais il a révélé qu'il envisageait d'écrire un scénario avec un ami.