Kate Middleton : la princesse de Galles partage une photo du prince William et leurs trois enfants pour la fête des pères

Kate Middleton a partagé une photo inédite sur les réseaux sociaux, pour souhaiter une bonne fête des pères au prince William, avec ses trois enfants.

Une famille unie face aux épreuves. À l’occasion de la fête des pères, ce dimanche 16 juin, la princesse de Galles a rendu hommage au prince Wiliam, en partageant une photo exclusive de son mari et de leurs enfants.

We love you, Papa. Happy Father’s Day G, C & L





The Princess of Wales, 2024 pic.twitter.com/kI9AFV2XmT — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 16, 2024

Sur le cliché, pris par la mère de famille le mois dernier sur la plage près d'Anmer Hall, leur résidence dans le Norfolk, pendant les vacances de mi-mandat, son mari et ses trois enfants, tous habillés avec des shorts, des sweats à capuche et des polos, se tiennent de dos, bras enlacés.

«Nous t'aimons, Papa. Bonne fête des pères. G, C & L», est-il écrit en légende de la part du prince George, dix ans, la princesse Charlotte, neuf ans, et le prince Louis, six ans, constituant la première déclaration publique des enfants.

Pour le père de famille, qui fêtera son 42e anniversaire la semaine prochaine, l'année dernière fut rude avec le diagnostic de cancer de son père, le roi Charles III, puis celui de sa femme.

Dans l'intimité de la famille royale

Le prince William a également rendu hommage à son propre père en publiant une photo de lui et du monarque jouant au football dans les jardins du palais de Kensington, peu avant son 2e anniversaire le 12 juin 1984, avec le message suivant : «Bonne fête des pères, Pa. W».

Happy Father’s Day, Pa. W pic.twitter.com/pjGuB2iLQ1 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 16, 2024

En outre, le roi a rendu hommage au duc d'Édimbourg, décédé en 2021, juste avant d'avoir 100 ans. Des scènes de films personnels en noir et blanc montrent Charles avec son père Philip lorsqu'il était jeune, ainsi que son grand-père le roi George VI et sa mère la reine Elizabeth, profitant de moments de détente en famille.

Wishing all Dads, and those who may be missing their parents today, a relaxing Father’s Day.





Footage sourced from BFI National Archive.#FathersDay pic.twitter.com/KNqFRjpmEl — The Royal Family (@RoyalFamily) June 16, 2024

«Nous souhaitons à tous les papas et à ceux à qui leurs parents pourraient manquer aujourd'hui, une fête des pères relaxante», est-il écrit en légende.