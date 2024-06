«C'est le film le plus gay que j'ai jamais fait» : Alan Cumming revient sur son rôle dans «X-Men 2»

Alan Cumming est revenu sur les rôles les plus marquants de sa carrière au cinéma, notamment dans la suite du film culte «X-Men», sorti en 2003.

La pédagogie derrière la science-fiction. Lors d’une récente interview avec Entertainment Weekly, Alan Cumming, connu pour son rôle de Diablo dans «X-Men 2», a expliqué pourquoi il considère ce film comme «le plus gay» dans lequel il ait jamais joué.

«Je pense que le film X-Men dans lequel je joue est le film le plus gay que j'aie jamais fait, et c'est moi qui le dis. Il y a un réalisateur homosexuel, beaucoup d'acteurs homosexuels. J'aime le fait que quelque chose d'aussi courant et d'aussi proche de l'univers de la bande dessinée soit aussi homosexuel», a déclaré le comédien.

Le long-métrage, le deuxième opus de la série de films du même nom, a été réalisé par Bryan Singer, un cinéaste bisexuel, accusé par la suite d'inconduite professionnelle et sexuelle. En outre, le casting comprenait l'acteur culte Ian McKellen, qui est homosexuel, et Anna Paquin, qui a révélé sa bisexualité en 2010.

«Je pense que, d'une certaine manière, ce genre de films aide vraiment les gens à comprendre l'homosexualité, parce qu'on peut l'aborder d'une manière artistique, et que tout le monde est moins effrayé par le concept. Il s'agit d'une allégorie sur l'homosexualité, sur les gens qui ont de grands dons et des choses vraiment formidables et puissantes qu'ils doivent cacher pour exister. Les personnes homosexuelles comprennent de quoi il s'agit», a-t-il poursuivi.

D'acteur à animateur de série réalité

Alan Cumming, qui a donné vie au personnage de Kurt Wagner / Diablo, un mutant ressemblant à un démon bleu qui peut se téléporter d'un endroit à l'autre, est revenu sur son expérience au sein de l'univers Marvel dans un article publié sur son site web.

«Le personnage est vraiment intéressant, le message du film (la tolérance envers ceux qui sont différents de nous) était très opportun et inhabituel pour une superproduction hollywoodienne, mais le véritable inconvénient a été de devoir passer plus de quatre heures par jour avec deux hommes qui me tiraient dans les pattes. Ensuite, il y a eu les harnais pour la queue et pour voler, les pieds, les mains - qui ont fait des toilettes un effort collectif -, les dents, les lentilles», a-t-il expliqué.

L'acteur d'origine écossaise anime actuellement «The Traitors», une émission de téléréalité américaine mettant en scène un groupe de participants jouant à un jeu semblable au jeu de société Mafia, dans lequel des participants deviennent les «traîtres» titulaires devant collaborer pour éliminer les autres joueurs.