Kevin Costner : le comédien partage le secret confié par le prince William à propos de sa mère Diana Spencer

Dans un entretien accordé au site américain People, Kevin Costner s’est confié sur une rencontre privée avec le prince William, durant laquelle le futur souverain d’Angleterre lui a fait part de la fascination de sa mère, Lady Diana, pour lui.

Une belle rencontre. Invité à faire la rétrospective de sa carrière avec le site américain People, Kevin Costner a révélé être entré en contact avec le prince William, il y a quelques années de cela, à la demande de l’héritier du trône d’Angleterre. «Il se trouvait que j’étais au Royaume-Uni, et j’ai reçu ce message m’indiquant que le prince souhaitait discuter avec moi. Et j’ai dit : ‘Quoi ?’ Avant d’accepter», explique-t-il.

Le comédien de 69 ans révèle que les premiers mots échangés avec le futur souverain concernaient sa défunte mère, Lady Diana. «Je me suis rendu dans cette pièce, où nous étions seuls. Il est arrivé et nous nous sommes serré la main. La première chose qu’il m’a dite a été : ‘Vous savez, ma mère rêvait de vous’», poursuit-il.

S’il ne s’est pas étendu sur le reste de leur conversation, Kevin Costner en a profité pour évoquer sa rencontre avec Diana Spencer, à propos de la possibilité de donner une suite au film «The Bodyguard», sorti en 1992. Une entrevue rendue possible grâce à l’entremise de Sarah Ferguson. «C’était si agréable. Sarah a tout organisé. Elle était très cool. Elle aurait pu dire : ‘Moi aussi je suis une princesse’. Mais elle n’a pas du tout fait cela. Et moi et Diana avons pu parler», dit-il.