Kevin Costner répond aux rumeurs selon lesquelles il serait en couple avec la chanteuse Jewel

Kevin Costner a fait quelques rares confessions à propos de sa vie amoureuse. L’acteur a notamment, pour la première fois, réagi aux rumeurs qui le disent en couple avec la chanteuse Jewel.

Amoureux ou simples amis ? En novembre 2023, l'acteur Kevin Costner, 69 ans, et Jewel, 50 ans, ont déclenché pour la première fois des rumeurs de fréquentation lorsqu'ils ont été aperçus, très proches, lors d'une collecte de fonds pour une fondation dans les îles Vierges britanniques.

Alors que la chanteuse, interviewée à l’époque sur le sujet, n’avait pas clarifié la nature de leur relation, Kevin Costner était jusqu’à présent resté silencieux sur le sujet.

Ce mardi, lors d'une interview au Howard Stern Show, la question de savoir s’il convenait de parler de romance entre eux a été posée, et voici la réponse que la star a fournie : «Non, Jewel et moi sommes amis. Nous ne sommes jamais sortis ensemble».

Kevin Costner dissipe les doutes

«Elle est spéciale, et je ne veux pas que ces rumeurs ruinent notre amitié parce que c'est ce que nous avons. Elle est spéciale pour moi», a affirmé Kevin Costner, qui a confié que même ses enfants – ses fils Cayden, 17 ans, Hayes, 15 ans, et sa fille Grace, 14 ans qu'il a eus avec son ex-femme Christine Baumgartner – l'avaient interrogé sur ces rumeurs.

A propos de sa présence auprès de la chanteuse sur l’île de Richand Branson, il a déclaré : «Elle (Jewel) a une fondation, que je ne connaissais pas. Richard Branson me demandait depuis des années de venir sur Necker Island, et c'est ce que j'ai finalement fait», a-t-il expliqué.

Kevin Costner a confié que lors de ce séjour durant lequel était organisé une collecte de fonds, il y avait aussi Emma Watson et sept autres personnes (qui n'étaient pas des célébrités) là-bas. «J'étais avec neuf personnes et, et je ne veux pas que la presse gâche ça pour nous (lui et Jewel), parce que… j'ai eu des conversations avec elle, par SMS, et elle est si intelligente, et elle a traversé beaucoup de choses elle-même, et donc nous avons une amitié», a-t-il dit avant d’ajouter : «Elle est assez belle et intelligente pour toutes ces choses. Mais cela ne nous est tout simplement jamais arrivé.»