Meghan et Harry cherchent-ils vraiment une nouvelle maison en Grande-Bretagne ?

Selon des rumeurs, le prince Harry chercherait à trouver un pied-à-terre en Grande-Bretagne, mais rien n’a été officialisé.

Une base en Angleterre ? Installés aux Etats-Unis depuis 2020, après avoir pris leurs distances avec la famille royale, les Sussex envisagent-ils vraiment de faire l’acquisition d’une nouvelle maison outre-Manche ?

Des rumeurs allant dans ce sens circulent en effet depuis quelques temps, alimentées notamment par sa bataille juridique autour de la prise en charge de sa sécurité lors de ses visites en Angleterre, et au début du mois par la prise de parole d’un spécialiste royal, Tom Quinn. Ce dernier a en effet affirmé au Daily Mirror qu’«Harry est déterminé à trouver sa propre maison permanente au Royaume-Uni, ce qui explique en partie pourquoi il continue à s'y rendre».

Des spéculations également alimentées par le désir d’Harry de voir ses deux enfants connaître leurs cousins, comme l’a déclaré en février dernier une source à OK ! Magazine : «Harry veut passer plus de temps au Royaume-Uni et faire venir les enfants pour qu'ils soient avec leurs grands-parents et leurs cousins». Le prince souhaiterait également qu’Archie, 5 ans, et Lilibet, 3 ans, ne soient pas coupés de leurs racines britanniques, a de son côté fait savoir à la même période, l’experte royale Jennie Bond, au journal britannique Express. «Harry a déclaré vouloir que ses enfants comprennent leur héritage et se sentent aussi bien chez eux au Royaume-Uni qu'en Amérique», avait expliqué cette dernière.

Des signaux plutôt contraires

Sauf que depuis le départ du couple en Californie, Archie et Lilibet ne sont venus qu’une fois en Grande-Bretagne, en 2022 à l’occasion du jubilé de Platine de feu Elizabeth II. Il s’agissait d’ailleurs de la première rencontre entre la reine et son arrière-petite-fille.

Le prince Harry n’a, quant à lui, effectué que quelques visites expéditives au Royaume-Uni. En février dernier, le séjour du prince, venu voir son père Charles III après l’annonce de son cancer, n’a d’ailleurs duré que 24 heures. De son côté, Meghan Markle n’est pas venue à Londres depuis le jubilé de la reine, exception faite d’un passage éclair en mai dernier en amont de leur voyage au Nigeria, où selon la presse britannique, la duchesse de Sussex a retrouvé le prince Harry à l’aéroport d’Heathrow, qu’elle n’a pas quitté.

Il faut dire que le couple n’a pour l’heure plus aucun domicile au Royaume-Uni. En juin 2023, Meghan et Harry ont été priés de quitter Frogmore Cottage à la demande du roi Charles III, après l’avoir reçu en cadeau de mariage des mains de la reine Elizabeth II.

Autant d'éléments qui laissent planer le doute quant à l'hypothétique acquisition d'un bien par le couple. Une rumeur que le magazine Vanity Fair a de son côté démenti mardi 18 juin, affirmant qu'il pouvait rapporter que le fils cadet du roi Charles III n'était pas à la recherche d'une propriété au Royaume-Uni.