«C'est un miracle que je puisse avoir encore confiance en moi» : Kylie Jenner fond en larmes à cause des critiques virulentes sur son physique

Kylie Jenner a craqué dans le dernier épisode de l'émission de téléréalité «Les Kardashian», à propos des commentaires blessants sur son apparence.

Lors du dernier épisode de l'émission de téléréalité «Les Kardashian», diffusé le jeudi 20 juin, Kylie Jenner a fondu en larmes en parlant à sa sœur Kendall des critiques qu'elle a reçues suite à des photos «non retouchées» d'elle, devenues virales sur Internet en janvier.

Interrogée par sa sœur aînée Kendall sur son état de santé après une longue période sans se voir, Kylie Jenner a confié : «C'est un miracle que je puisse avoir encore confiance en moi et que je puisse encore me regarder dans le miroir et me trouver jolie, parce que j'ai l'impression qu'après Paris [la semaine de la mode en octobre 2023], il y a eu cette photo où pour la première fois, je me suis dit : «Nous n'allons pas porter beaucoup de maquillage».

Kylie Jenner went to Paris Fashion Week and people think she looks ‘old’ https://t.co/qVtaVZDnXY pic.twitter.com/yudoWArqJ1

«Quand je porte trop de maquillage, on me dit : «Vous portez trop de maquillage», quand je suis juste maquillée, on me dit : «Tu es trop maquillée», a-t-elle fait remarquer, en parlant des clichés d'elle, avec un maquillage discret, qui ont fait le buzz sur internet, les internautes soulignant qu'elle «paraissait plus âgée».

Sous l'œil des projecteurs depuis l'âge de 9 ans

Depuis sa première apparition dans la téléréalité familiale, à l'âge de neuf ans, Kylie Jenner a été la cible de commentaires publics concernant son apparence, particulièrement après avoir commencé à utiliser de la chirurgie esthétique pour grossir ses lèvres.

«Pourquoi les gens pensent-ils que c'est normal de parler de moi ? Je déteste avoir cette conversation encore et encore parce que j'ai l'impression que c'est une perte de temps. Avec moi, ça ne changera jamais (...) Je n'ai jamais pleuré à ce sujet auparavant, mais je suppose que cela m'affecte», a-t-elle admis, en larmes.

«Je me dis que même si j'ai eu recours à tant de chirurgie et que j'ai obtenu toutes ces choses, je ne pense toujours pas qu'il soit acceptable de parler de l'apparence de quelqu'un. Les gens parlent de mon apparence depuis que j'ai 12 ou 13 ans, avant même que je me fasse maquiller les lèvres, les gens parlaient de mon apparence. Et c'est tellement blessant», a expliqué la sœur de Kim Kardashian.

Kylie Jenner a par ailleurs révélé qu'elle a suivi un processus au cours de la dernière année pour retirer la moitié de ses injections d'acide hyaluronique dans ses lèvres, notamment après avoir donné naissance à ses deux enfants : sa fille Stormi en 2018 et son fils Aire en 2022.