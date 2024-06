Charles III : le souverain pourrait se rendre aux États-Unis pour rendre visite à ses petits-enfants

Face au refus de Meghan Markle et du prince Harry d’emmener leurs enfants au Royaume-Uni en raison de leur embrouille avec la justice britannique sur le financement de leur sécurité, Charles III envisagerait de se rendre aux États-Unis pour passer du temps avec eux.

Papi fait de la résistance. Selon le site britannique Mirror, Charles III serait actuellement en tran d’étudier la possibilité pour lui d’effectuer un voyage officiel aux États-Unis, dans un futur proche, avec l’objectif de rendre visite à ses petits-enfants, Archie et Lilibet.

Le père du prince Harry serait profondément peiné de ne pas pouvoir créer des liens avec eux comme il le souhaiterait, notamment en raison du refus de son fils et de son épouse, Meghan Markle, de se rendre au Royaume-Uni avec eux depuis la décision de la justice britannique en 2023, de ne plus leur accorder la protection de la police lors de leur déplacement dans le pays. Plutôt que d’attendre que cette situation évolue, le souverain a décidé de prendre les choses en main, et d’organiser une visite officielle aux États-Unis.

«Charles a des discussions à propos d’une future visite officielle aux États-Unis depuis un moment, et il ne fait aucun doute que, s’il décide d’y aller, il intégrera dans son planning le temps nécessaire pour rendre visite à son fils cadet et ses petits-enfants. Mais il y a toute une organisation à prévoir avant que cela ne soit dans le domaine du possible», assure l’expert royal Tom Quinn.

Cela ferait un moment que Charles III serait frustré par la distance qui le sépare des enfants du prince Harry, Archie et Lilibet, avec lesquels il ne discute que de manière occasionnelle lors d’appels vidéo. Son épouse, la reine Camilla, aurait encouragé le souverain à faire un effort pour améliorer ses relations avec ses petits-enfants. Aussi, Charles III aurait envoyé une carte d’anniversaire «très touchante» à Lilibet au début du mois de juin, pour son troisième anniversaire.